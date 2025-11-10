Đảm bảo mục tiêu thông tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng

Ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện hai dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng.

Qua kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá lực lượng hiện nay hoàn toàn có khả năng hoàn thành tiến độ, vấn đề còn lại nằm ở phương pháp và cách thức tổ chức thi công. Bộ trưởng yêu cầu tập trung nhân lực, thiết bị, thi công ngày đêm, tận dụng tối đa thời gian thời tiết khô ráo để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo mục tiêu thông tuyến ở mức cao nhất.

Dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng là nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, do đó cần huy tối đa nguồn lực, nỗ lực thi công để thông tuyến vào ngày 19/12, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh và đặt nhiệm vụ: “Đối với những đoạn có khó khăn đặc biệt hoặc bất khả kháng, doanh nghiệp dự án cần thống kê cụ thể, báo cáo rõ ràng lên các cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý phù hợp."

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng yêu cầu, các nhà đầu tư, nhà thầu sau khi hoàn thành các hạng mục, đoạn tuyến thuộc các dự án trên cả nước phải tập trung nguồn lực hỗ trợ cho hai dự án tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, đặc biệt là các doanh nghiệp đang tham gia hai dự án trọng điểm, phải phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hoàn thành đúng hạn.

Tại dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Ban Điều hành Tổng thầu cho hay, trước tháng 9 vừa qua, nhiều nhà thầu đã bổ sung nhân sự, máy móc thiết bị để đẩy nhanh thi công. Tuy nhiên, do mưa lớn cùng bão lũ liên tục gây “tê liệt” hoạt động thi công. Công trường bị chia cắt, các công trình phụ trợ như đường công vụ bị sạt lở, cầu tạm bị cuốn trôi nhiều lần khiến nhiều nhà thầu chịu thiệt hại lớn.

Một số hạng mục cầu như Km28, Km52, Km69 và Km79, do chịu ảnh hưởng bởi thiên tai cũng như địa hình khó tiếp cận, đang được khoanh vùng là đường găng tiến độ. Hiện Ban Điều hành dự án đang triển khai một loạt giải pháp nhằm bắt kịp tiến độ sau mưa lũ, như: tăng cường nhân sự, máy móc, tăng mũi thi công, tái thiết đường công vụ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tặng quà động viên công nhân đang thi công các dự án cao tốc. (Ảnh: Diệp Anh/TTXVN)

Tính đến thời điểm hiện nay, các nhà thầu triển khai 276 mũi thi công, với 3.332 nhân sự và 1.500 thiết bị, sản lượng của dự án đạt 4.988 tỷ đồng, tương đương 44% giá trị hợp đồng.

Về giải phóng mặt bằng, trên toàn tuyến dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh còn 7 hộ ở cả hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn chưa di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án. Cũng tại tỉnh Lạng Sơn còn 1 vị trí cột điện 110 kV chưa được di dời. Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn mới chi trả 60-80% giá trị đền bù mặt bằng, dẫn đến tình trạng người dân lên tuyến cao tốc cản trở công tác thi công của nhà thầu.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại những khu vực còn một số hộ dân bị ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh việc cần có chính sách hỗ trợ phù hợp cho các hộ khó khăn, giúp tạo sự đồng thuận, tránh phát sinh khiếu kiện.

Đối với đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn, hiện còn vướng mắc trong công tác chi trả tiền giải phóng mặt bằng, Bộ trưởng nhấn mạnh Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phải giải quyết dứt điểm; nếu chậm trễ sẽ xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, tại dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, các nhà thầu đang triển khai 143 mũi thi công, với 2.820 nhân sự và 1.240 thiết bị; sản lượng đạt 3.376 tỷ đồng, xấp xỉ 51,3% giá trị hợp đồng.

Hiện nay, trên toàn tuyến Hữu Nghị-Chi Lăng còn khoảng 38 hộ dân chưa di dời, 4 vị trí đất nông nghiệp chưa bàn giao và theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật còn 84 hộ thuộc xã Đồng Đăng chưa bàn giao đất cho dự án, 11 vị trí hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời. Một số đoạn tuyến chưa có vị trí đổ thải đang gây khó khăn cho các nhà thầu trong việc đẩy nhanh tiến độ các mũi thi công đào nền đường.

Theo tiến độ, dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 9/2026, rút ngắn 3 tháng so với tiến độ hợp đồng. Do đó, cần khẩn trương đầu tư xây dựng đồng bộ trạm dừng nghỉ.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp với doanh nghiệp dự án để thống nhất chủ trương, đẩy nhanh thủ tục pháp lý, làm biên bản tạm bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công trạm dừng nghỉ, bắt kịp tiến độ thông tuyến của dự án.

Đến nay, chỉ còn hơn 1 tháng trước mốc 3.000 km cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các nhà đầu tư, nhà thầu hai dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục đường găng. Mọi phương án đều được tính toán, lựa chọn khoa học, bài bản để đưa hai dự án về đích đúng thời hạn, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình./.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh giai đoạn 2 Giai đoạn 2 được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT, bao gồm mở rộng toàn bộ chiều dài giai đoạn 1 và xây dựng thêm 28km mới đến cửa khẩu Trà Lĩnh, với tổng mức đầu tư 11.219 tỷ đồng.