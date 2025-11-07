Tăng tốc thi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng

Ngày 7/11, kiểm tra tình hình thực hiện tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học yêu cầu, các sở, ngành, địa phương, nhà thầu dồn lực thi công, nhanh chóng hoàn thành các hạng mục dự án, đảm bảo kế hoạch thông tuyến trong năm nay theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ghi nhận nỗ lực của các xã, doanh nghiệp dự án trong giải phóng mặt bằng, thi công dự án.

Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ, thời gian thông tuyến theo kế hoạch, đề nghị các xã trong vùng dự án tập trung tháo gỡ ngay vướng mắc liên quan đến mặt bằng, đền bù giải phóng mặt bằng; khẩn trương di dời hạ tầng kỹ thuật bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp dự án thi công.

Các sở, ngành của tỉnh phối hợp, hỗ trợ các xã, phường hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để gỡ những "điểm nghẽn" liên quan đến dự án.

Từ nay đến thời điểm thông tuyến dự án cao tốc này chỉ còn chưa đầy 2 tháng, thời gian rất gấp rút.

Do đó, nhà thầu, các đơn vị thi công phải tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, không mưa tăng cường nhân lực, phương tiện máy móc thi công, làm tăng ca, thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ dự án, nhất là với những diện tích đã có mặt bằng.

Đặc biệt, để đảm bảo tiến độ chung toàn bộ dự án, có khối lượng giải ngân nguồn vốn đầu tư, doanh nghiệp dự án, các nhà thầu thực hiện song song nhiệm vụ thi công các hạng mục nền, mặt đường và cầu, cống có khối lượng lớn trên tuyến.

"Các đơn vị thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực dự án," Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn lưu ý.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, lũy kế khối lượng giải phóng mặt bằng đạt 597,23 ha, tương ứng 95,36% theo ranh giải phóng mặt bằng bước thiết kế kỹ thuật. Diện tích giải phóng mặt bằng bổ sung theo hồ sơ thiết kế bước thiết kế kỹ thuật là 47,63 ha.

Các nhà thầu đang triển khai thi công xây dựng công trình trên phạm vi khoảng 57,88/59,87 km chiều dài tuyến. Trên phạm vi toàn dự án phân chia thành 4 gói thầu.

Hiện các khu tái định cư chưa hoàn thành, phần nào ảnh hưởng tới tiến độ chung của công tác giải phóng mặt bằng.

Công tác di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Hồ sơ thiết kế đường gom, đường dân sinh phê duyệt chậm…

Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng có tổng chiều dài 59,87 km, gồm: Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, chiều dài khoảng 43,43 km; tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, chiều dài khoảng 16,44 km.

Tổng mức đầu tư 11.899 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2026.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Đèo Cả - Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần Xây dựng công trình 568 - Công ty cổ phần Lizen. Doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng../.

