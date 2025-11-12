Sau tai nạn giao thông, cao tốc La Sơn – Hòa Liên tiếp tục được thông xe tạm thời

Ngày 12/11, Khu Quản lý đường bộ III cho biết trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên (kết nối Huế – Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải, làm hư hỏng nặng phương tiện và gây ách tắc toàn tuyến. Thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường ướt, lưu thông một chiều do đang thi công nâng cấp mở rộng quy mô bốn làn xe.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h45, xe tải biển kiểm soát 89H-038.26 lưu thông hướng Bắc – Nam, khi đến vị trí cầu Km40+768 (địa phận thành phố Đà Nẵng) giảm tốc để lách qua xe cẩu thi công trên tuyến. Cùng lúc, xe tải biển kiểm soát 95C-088.12 chạy phía sau không kịp phanh, đâm vào đuôi xe 89H-038.26.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng khiến hai xe hư hỏng nặng, giao thông bị ngưng trệ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt điều tiết phương tiện, triển khai cứu hộ. Đến 13h15, các xe gặp nạn được cẩu kéo khỏi hiện trường, cao tốc La Sơn – Hòa Liên thông xe trở lại.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khu Quản lý đường bộ III cho biết tuyến đang thi công nâng cấp, nhiều vị trí bố trí máy móc thi công và rào chắn an toàn. Trong giai đoạn tổ chức giao thông tạm, đề nghị lái xe chủ động giảm tốc, giữ khoảng cách, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng trực tuyến và hệ thống biển báo.

Theo kế hoạch tổ chức khai thác tạm thời, tuyến La Sơn – Hòa Liên chỉ thông xe một làn trong giai đoạn 10/11–20/11, khung giờ 6h–17h hằng ngày. Trong thời gian này, cấm xe khách và xe tải trên sáu trục lưu thông; chỉ những phương tiện đáp ứng điều kiện an toàn mới được phép qua tuyến. Sau 10 ngày vận hành tạm, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp cơ quan chức năng đánh giá hiện trường; khi đủ điều kiện sẽ tổ chức thông xe hai làn.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người điều khiển phương tiện theo dõi cập nhật từ đơn vị vận hành, chú ý mặt đường ướt trơn, khu vực có máy thi công và cầu cạn, tuân thủ tuyệt đối tốc độ, khoảng cách an toàn để phòng ngừa va chạm tương tự./.