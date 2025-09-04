IAEA kêu gọi Iran tạo điều kiện nối lại hoạt động thanh sát

Ngày 3/9, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc Iran quyết định đình chỉ hợp tác với cơ quan này sau cuộc xung đột Israel-Iran hồi tháng Sáu năm nay, đồng thời kêu gọi nhanh chóng nối lại các cuộc thanh sát.

Trong một báo cáo, IAEA có trụ sở tại Vienna cho biết thêm quyết định rút các thanh sát viên của họ khỏi Iran xuất phát từ lo ngại về an toàn liên quan các cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Đây là điều "cần thiết xét đến tình hình an ninh chung."

Cũng theo báo cáo của IAEA, ước tính Iran có 440,9 kg urani được làm giàu lên đến 60% độ tinh khiết phân hạch tính đến ngày 13/6, thời điểm xung đột nổ ra, tăng 32,3 kg tính từ ngày 17/5.

IAEA lưu ý rằng họ đã "mất thông tin liên tục về các kho dự trữ vật liệu hạt nhân hiện tại của Iran."

Theo cơ quan này, Iran là quốc gia phi hạt nhân duy nhất làm giàu urani lên đến 60%. Tuy nhiên, Tehran luôn phủ nhận việc đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Việc đình chỉ hợp tác của Iran với IAEA diễn ra sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran, khi đó đã diễn ra các cuộc tấn công chưa từng có của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Cuộc xung đột đã làm gia tăng căng thẳng giữa Iran với IAEA. Tehran tuyên bố rằng sự hợp tác trong tương lai với cơ quan này sẽ "mang một hình thức mới"./.

