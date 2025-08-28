Thế giới

Trung Đông

Iran cho phép thanh sát viên hạt nhân IAEA trở lại

Nhóm thanh sát viên IAEA đã trở lại Iran thực hiện giám sát quá trình thay nhiên liệu tại nhà máy hạt nhân Bushehr, trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân Tehran-phương Tây vẫn chưa hạ nhiệt.

Linh Tô
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở thành phố cùng tên của Iran. (Ảnh AFPTTXVN)
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở thành phố cùng tên của Iran. (Ảnh AFPTTXVN)

Ngày 27/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao nước này đã phê chuẩn việc cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại nước này.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông Araqchi thông báo các thanh sát viên sẽ giám sát quá trình thay nhiên liệu tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr, đồng thời phủ nhận thông tin Tehran và IAEA đã đạt được khuôn khổ hợp tác mới, khẳng định hiện chưa có văn bản nào được thống nhất.

Trước đó, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi xác nhận nhóm thanh sát viên đầu tiên đã trở lại Iran, sau khi nước này đình chỉ hợp tác hồi tháng Bảy, sau loạt vụ tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran.

Tehran khi đó cáo buộc IAEA “thiên vị phương Tây” và yêu cầu mọi chuyến thanh sát phải được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao phê chuẩn.

Trong một tuyên bố, Nga đã hoan nghênh động thái trên của Iran. Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov, viết trên Telegram rằng việc IAEA nối lại hoạt động tại nhà máy Bushehr một lần nữa cho thấy Iran "là đối tác có trách nhiệm," ngay cả sau các cuộc tấn công quân sự nhằm vào những cơ sở hạt nhân dân sự, đặt dưới sự giám sát của IAEA.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Anh, Pháp và Đức (E3) đang cân nhắc kích hoạt cơ chế “snapback,” tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran.

Giới ngoại giao châu Âu cho biết quyết định có thể được đưa ra ngay trong tuần này nếu Tehran không cam kết đầy đủ về chương trình hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio đã thảo luận với những người đồng cấp Pháp, Đức và Anh, tái khẳng định lập trường rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi phương Tây cáo buộc Iran mở rộng chương trình hạt nhân vượt quá nhu cầu dân sự, Tehran nhiều lần khẳng định chương trình chỉ phục vụ mục đích hòa bình, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc được tái áp đặt./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Iran #Hạt nhân Iran #Thanh sát viên #Cơ sở hạt nhân #nhà máy điện hạt nhân Bushehr Iran
Theo dõi VietnamPlus

Vấn đề hạt nhân Iran

Thỏa thuận hạt nhân Iran

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trung Quốc lo ngại vụ không kích bệnh viện ở Gaza

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án việc dân thường, nhân viên y tế, báo chí tiếp tục trở thành nạn nhân, đồng thời kêu gọi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự, sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.

Người dân Israel tuần hành tại Tel Aviv ngày 17/8/2025, yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiến tới thỏa thuận với Hamas nhằm chấm dứt chiến tranh và trả tự do cho các con tin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích thủ đô Sanaa của Yemen

Các đợt không kích của Không quân Israel nhắm vào khu vực gần Dinh Tổng thống, các trạm điện và những địa điểm được cho là nơi Houthi cất giữ tên lửa đạn đạo.