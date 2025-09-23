Iran cảnh báo việc vô hiệu thỏa thuận với IAEA nếu bị trừng phạt

Ngày 22/9, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cảnh báo thỏa thuận gần đây của Tehran với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về việc nối lại hợp tác sẽ không còn hiệu lực nếu các lệnh trừng phạt quốc tế được áp đặt trở lại đối với Iran.

Phát biểu với báo giới khi đến New York (Mỹ) dự Khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Araghchi nhắc đến động thái của Pháp, Anh và Đức, được gọi chung là E3, nhằm khôi phục các lệnh trừng phạt thông qua cơ chế "snapback" theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Ông nhấn mạnh nếu hành động của E3 tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cuối cùng được thực hiện, Iran sẽ có biện pháp đáp trả.

Ông Araghchi cho biết phương Tây đã thử thách Iran trong nhiều giai đoạn khác nhau. Ông cũng nhắc lại rằng tình hình hiện tại liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là hậu quả của việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran vào năm 2018.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh rằng ngoại giao vẫn là giải pháp duy nhất cho vấn đề hạt nhân của Iran: "Chúng tôi vẫn sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao, nhưng là một giải pháp bảo vệ lợi ích của quốc gia Iran và tính đến các mối quan ngại về an ninh của chúng tôi."

Ông Araghchi cho biết ông sẽ gặp các đối tác châu Âu trong chuyến thăm New York, lưu ý rằng đây là "thời điểm các bên khác nên quyết định lựa chọn hợp tác hay đối đầu."

Trước đó, ngày 20/9, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran tuyên bố hợp tác của nước này với IAEA sẽ "thực sự" bị đình chỉ sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu chống lại việc gia hạn việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran.

Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã gặp nhiều khó khăn kể từ khi Mỹ rút, khiến Iran cũng giảm dần mức độ tuân thủ.

Tháng trước, E3 đã kích hoạt cơ chế "phục hồi," cho phép áp đặt lại các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc trong vòng 30 ngày nếu Iran bị đánh giá là vi phạm thỏa thuận. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thông qua nghị quyết gia hạn việc nới lỏng trừng phạt đối với Iran.

Các lệnh trừng phạt dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này nếu không có hành động mới nào được đưa ra tại Hội đồng Bảo an.

Cùng ngày 22/9, bên lề Khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, ông Araghchi đã gặp Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi để thảo luận các tương tác song phương gần đây.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết tại cuộc gặp, ông Araghchi nhấn mạnh rằng bất kỳ tiến triển nào hướng tới việc giải quyết vấn đề này sẽ phụ thuộc vào việc các bên khác thể hiện hành vi có trách nhiệm.

Về phần mình, ông Grossi ca ngợi cách tiếp cận "tích cực" của Iran trong các tương tác với IAEA, đặc biệt là sau thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên hồi đầu tháng này về việc nối lại hợp tác song phương.

Ông thừa nhận các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp về chương trình hạt nhân của Iran đang ở "thời điểm khó khăn" nhưng đối thoại sẽ tiếp tục, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan sử dụng các năng lực ngoại giao để ngăn chặn căng thẳng leo thang./.

