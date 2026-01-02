Tăng cường khả năng thích ứng - chìa khóa duy trì tăng trưởng ổn định của Việt Nam

Việt Nam duy trì được ổn định kinh tế-xã hội và đạt được những kết quả phát triển tích cực cho thấy năng lực điều hành hiệu quả và khả năng thích ứng cao của hệ thống chính trị. Đây là khẳng định của ông Marcelo Rodriguez, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Buenos Aires.

Ông Rodriguez nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng khoảng 8% mà Việt Nam đề ra trong năm 2025 là đầy tham vọng, nhất là trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn, từ các xung đột vũ trang kéo dài đến những căng thẳng thương mại và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn.

Theo ông Rodriguez, người đồng thời là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa Marx (CEFMA) trực thuộc Đảng Cộng sản Argentina, một trong những điểm nổi bật của Việt Nam là việc phát huy mạnh mẽ các động lực nội sinh, thúc đẩy quá trình đổi mới và chuyển biến sâu sắc trong tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Những cải cách về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, điều chỉnh đơn vị hành chính và khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các cơ quan của Đảng và Nhà nước đã tạo nền tảng quan trọng cho quản trị quốc gia hiệu quả hơn. Các cải cách này mang ý nghĩa chiến lược lâu dài và sẽ tiếp tục phát huy tác dụng trong những năm tới.

Bên cạnh đó, ông Rodriguez đánh giá cao đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam, giúp Việt Nam vừa củng cố nội lực phát triển dựa trên các trụ cột kinh tế-xã hội và công nghiệp, vừa linh hoạt thích ứng trước những biến động của tình hình quốc tế, mà vẫn giữ vững các nguyên tắc, bản sắc và ưu tiên chiến lược. Sự ổn định chính trị-xã hội là yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì được mức độ nhất quán trong phát triển mà không nhiều quốc gia đạt được.

Đề cập tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trên 10% mà Việt Nam đặt ra cho năm 2026, ông Rodriguez cho rằng đây là một mục tiêu đầy thách thức, song có cơ sở thực tiễn. Dựa trên kết quả thực hiện trong năm 2025, khi Việt Nam đã hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu phát triển, ông nhận định khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng cao trong thời gian tới là hoàn toàn có thể, dù sẽ chịu tác động không nhỏ từ bối cảnh chính trị-kinh tế và thương mại toàn cầu.

Ông Marcelo Rodriguez, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Ông nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, gắn với việc chuẩn bị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tiếp theo, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Nếu Việt Nam tiếp tục củng cố mô hình tăng trưởng dựa trên công nghiệp hiện đại, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thì dư địa phát triển vẫn còn rất lớn.

Ông Rodriguez cũng đề cao tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Argentina. Theo ông, trong năm vừa qua, CEFMA đã chủ động phát triển một hướng nghiên cứu chuyên sâu về kinh nghiệm cách mạng và xây dựng Đảng của Việt Nam, coi đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động lý luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Argentina.

Ông cho biết, xuất phát từ sự trân trọng đối với các anh hùng dân tộc Việt Nam và vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, CEFMA đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina tổ chức một hội thảo chuyên đề, đồng thời xuất bản một ấn phẩm đặc biệt tập hợp các tham luận về quan hệ Argentina-Việt Nam và các tham luận trong một hoạt động tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Argentina tổ chức. Đây được xem là một trong những hoạt động hợp tác đầu tiên mang tính hệ thống giữa hai bên trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận.

Theo ông Rodriguez, trên cơ sở những kết quả đạt được, hai Đảng Cộng sản đang xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai các hoạt động trao đổi, giao lưu và nghiên cứu chung trong năm 2026, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, vì lợi ích của nhân dân hai nước và phong trào cánh tả tiến bộ trên thế giới./.

