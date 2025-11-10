UOB nâng dự báo GDP Việt Nam năm 2025 lên 7,7% nhờ tăng trưởng ấn tượng

Ngày 10/11, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) đã công bố báo cáo Triển vọng kinh tế Việt Nam quý 4/2025 với nhận định kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 đến nay vượt kỳ vọng, bất chấp các rủi ro từ chính sách thuế của Mỹ.

Tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3

Theo báo cáo của UOB, GDP thực tế của Việt Nam trong quý 3 tăng mạnh 8,23% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi hoạt động xuất khẩu và sản xuất mạnh mẽ, bất chấp các mức thuế từ Mỹ. Đây là mức tăng trưởng hàng quý cao nhất kể từ quý 3/2022, thời điểm nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19 với mức tăng 14,4%.

Kết quả quý 3/2025 tiếp nối đà tăng trưởng 8,19% trong quý 2 (đã được điều chỉnh tăng từ mức ước tính ban đầu là 7,96%), vượt xa dự báo của Bloomberg là 7,2% và mức dự báo 7,6% của UOB. Tính chung 9 tháng năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,85% so với cùng kỳ.

Chuyên gia UOB nhận định, thành tích ấn tượng này chủ yếu đến từ hoạt động thương mại quốc tế sôi động và sản lượng sản xuất tăng mạnh. Trong giai đoạn tháng 1-9/2025, kim ngạch xuất khẩu tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu sang Mỹ tăng tới 27,7%, bất chấp việc bị áp thuế. Sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận mức tăng đồng đều, đạt 10,8% trong 9 tháng, cao hơn mức tăng 9,4% cùng kỳ năm 2024.

Chỉ số PMI ngành sản xuất đã tăng trở lại trong tháng 9, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp duy trì trên ngưỡng 50, đảo ngược xu hướng giảm trong 3 tháng trước đó. Điều này cho thấy triển vọng sản xuất đang ổn định trở lại, được củng cố thêm bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân tăng tốc, đạt 18,8 tỷ USD trong 9 tháng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Nếu đà tăng này tiếp tục trong quý 4/2025, tổng vốn FDI cả năm có thể tiệm cận mức kỷ lục 25,4 tỷ USD đạt được trong năm 2024.

Triển vọng - Tác động từ thuế Mỹ sẽ đến muộn?

Về mặt thuế quan, các chuyên gia UOB cho rằng, một điểm tích cực là vào ngày 2/7, Tổng thống Mỹ đã công bố mức thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ, cùng với mức thuế 40% áp dụng cho hàng hóa trung chuyển. Mặc dù đáng kể, mức thuế này vẫn thấp hơn nhiều so với mức thuế 46% được công bố ban đầu vào ngày 2/4, được gọi là “thuế đối ứng.” Sự bất ổn về thuế đã phần nào giảm bớt trong nửa cuối năm 2025 sau khi Mỹ hoàn tất việc xác định mức thuế cụ thể cho từng quốc gia trước thời hạn ngày 1/8. Mức thuế dành cho Việt Nam được ấn định ở mức 20%.

Chuyên gia UOB nhấn mạnh thêm, dù thấp hơn mức đe dọa ban đầu là 46%, những lo ngại vẫn còn. Mức thuế 40% đối với hàng trung chuyển hiện chưa có hướng dẫn cụ thể và chưa có thông tin rõ ràng về cách định nghĩa “trung chuyển.” Một số mức thuế theo ngành đã được công bố, đặc biệt là đối với ngành nội thất nhưng cũng chưa có chi tiết cụ thể. Dù vậy, nhóm hàng nội thất (HS 94) chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam trong năm 2024 và sẽ là một lĩnh vực đáng quan tâm khi tác động từ thuế bắt đầu rõ nét hơn.

Cần nhấn mạnh rằng Việt Nam đặc biệt dễ bị tổn thương trước các căng thẳng thương mại như thuế Mỹ, do tính chất mở của nền kinh tế: xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chiếm tới 83% GDP - cao thứ hai trong ASEAN sau Singapore (182%) - và mức độ phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024, chiếm 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu 406 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc (15%) và Hàn Quốc (6%).

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ bao gồm sản phẩm điện HS85 (41,7 tỷ USD), điện thoại và thiết bị liên quan HS84 (28,8 tỷ USD), nội thất HS94 (13,2 tỷ USD), giày dép HS64 (8,8 tỷ USD), hàng may mặc dệt kim HS61 (8,2 tỷ USD) và hàng may mặc không dệt kim HS62 (6,6 tỷ USD). Các nhóm sản phẩm này chiếm gần 80% tổng lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong năm 2024.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024. (Ảnh: Vietnam+)

Mặc dù hoạt động thương mại của Việt Nam đến nay vẫn cho thấy sự ổn định bất chấp các mức thuế từ Mỹ, một kịch bản tiềm tàng là đơn hàng xuất khẩu có thể bắt đầu suy giảm khi các doanh nghiệp Mỹ đã hoàn tất việc đặt hàng sớm để tránh thuế (hiện tượng đặt hàng trước thời hạn áp thuế) và giá cả tăng bắt đầu ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt trong năm 2026.

“Với mức tăng trưởng 7,85% trong 3 quý đầu năm, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2025 vẫn tích cực. Tuy nhiên, do nền so sánh cao trong quý 4/2024, quý cuối năm được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong bối cảnh thuế quan và căng thẳng thương mại. Do đó, chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng quý 4/2025 ở mức 7,2%, đồng thời điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng cả năm lên 7,7% từ mức 7,5% trước đó. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng chính thức 8,3%-8,5%, quý 4/2025 sẽ cần đạt mức tăng trưởng rất cao, từ 9,7%-10,5%,” chuyên gia UOB nhấn mạnh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ nguyên lãi suất trong thời điểm hiện tại

Với kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong 9 tháng qua và chưa có dấu hiệu giảm tốc, chuyên gia UOB cho rằng Ngân hàng Nhà nước hiện có rất ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với mức lạm phát tháng 9 đạt 3,38% so với cùng kỳ, tăng nhẹ so với mức 3,24% của tháng Tám. Tính từ đầu năm, lạm phát trung bình đạt 3,3% (tổng thể) và 3,2% (lạm phát cơ bản), trong đó lạm phát cơ bản đã vượt mức của năm 2024 (2,9%) và năm 2023 (3%).

Thị trường ngoại hối cũng là một yếu tố quan trọng trong cân nhắc chính sách của NHNN. Đồng Việt Nam (VND) là đồng tiền mất giá mạnh thứ hai tại châu Á trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm 3,55% so với đồng USD, chỉ thấp hơn mức giảm 3,58% của đồng rupee Ấn Độ và cao hơn một chút so với mức giảm 3,38% của đồng rupiah Indonesia. Ngược lại, các đồng tiền trong khu vực hưởng lợi từ xu hướng suy yếu của đồng USD, với mức tăng dao động từ 7,65% đối với đồng TWD (Đài Loan) đến 2,5% đối với đồng CNH (Nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục).

VND hiện vẫn duy trì gần mức thấp kỷ lục 26.436 đồng/USD ghi nhận vào tháng Tám, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều chỉnh tỷ giá tham chiếu theo hướng làm giảm giá đồng nội tệ. Mặc dù mức độ tương quan giữa tỷ giá USD/VND và chỉ số DXY (sức mạnh đồng USD) khá hạn chế, VND có thể sẽ phản ứng chậm hơn so với các đồng tiền trong khu vực trước xu hướng suy yếu của USD, đặc biệt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, UOB duy trì quan điểm thận trọng đối với triển vọng của VND và điều chỉnh dự báo tỷ giá USD/VND như sau: 26.400 đồng trong quý 4/2025, quý 1/2026 là 26.300 đồng, quý 2/2026 là 26.200 đồng và 26.100 đồng trong quý 3/2026.

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB chia sẻ, triển vọng đến cuối năm 2025 vẫn tích cực nhờ vào kết quả hoạt động mạnh mẽ trong ba quý đầu năm, đặc biệt là ở lĩnh vực xuất khẩu. Hiện tại, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với mức dự báo hơn 7%, vượt qua Indonesia (5%), Malaysia (4,6%-5,3%), Singapore (3,52%) và Thái Lan (2%-3%). Ngành sản xuất là yếu tố tạo sự khác biệt và là động lực chính, mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với các ngành dựa vào tài nguyên như nông nghiệp hay khai khoáng, qua đó củng cố vị thế vững chắc của Việt Nam trong khu vực.

“Về dài hạn, Việt Nam đặt mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người từ hơn 4.000 USD hiện nay lên 8.500 USD vào năm 2030. Với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 7% mỗi năm, mục tiêu này hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, việc phát triển hạ tầng đồng bộ và mạnh mẽ là yếu tố then chốt để tận dụng hiệu quả các cơ hội và ứng phó kịp thời với những thách thức phát sinh,” ông Suan Teck Kin cho biết thêm./.