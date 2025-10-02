Năm vùng trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế An Giang

Sau hợp nhất tỉnh, An Giang đang tập trung nguồn lực xây dựng năm vùng động lực trọng điểm, tạo bệ phóng mới cho phát triển kinh tế của tỉnh.

Mỗi vùng động lực trọng điểm được tỉnh xác định vai trò, thế mạnh riêng, vừa bổ trợ, vừa liên kết chặt chẽ, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Thời gian qua kinh tế An Giang đang có bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ tập trung phát triển hai trụ cột chiến lược kinh tế biển và kinh tế biên mậu.

Đây là hướng đi trọng tâm nhằm tạo đột phá trong tăng trưởng và liên kết vùng; trong đó, kinh tế biển An Giang có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ biển, nuôi trồng thủy sản và vận tải biển.

Hạ tầng ven biển được đầu tư ngày càng đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa đất liền với các đảo. Các sản phẩm chủ lực như du lịch biển, nuôi biển công nghệ cao và xuất khẩu thủy sản tăng trưởng mạnh, đóng góp quan trọng vào cơ cấu kinh tế vùng ven biển.

Song song đó, kinh tế biên mậu của tỉnh thời gian qua tiếp tục được củng cố và mở rộng. Trọng tâm là đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cửa khẩu, thu hút dự án ngoài ngân sách, phát triển dịch vụ logistics, thương mại xuyên biên giới và kinh tế cư dân.

Trong đó, khu kinh tế cửa khẩu An Giang được xác lập là một trong những cực tăng trưởng mới nằm trên hành lang kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng thị trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội của, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cho biết: đến năm 2030, An Giang phấn đấu là tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.

Tỉnh phát triển Đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế; Rạch Giá là trung tâm chính trị - hành chính, thương mại - dịch vụ, tổng hợp và chuyên ngành; vùng tứ giác Rạch Giá - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên là động lực phát triển công nghiệp, logistics, du lịch, trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản; phát triển kinh tế biên mậu, đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Campuchia.

Để trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển khá của cả nước, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, An Giang sẽ tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, các đô thị động lực, hành lang liên kết vùng và các khu vực còn dư địa và có tiềm năng phát triển; trong đó, tỉnh sẽ tập trung phát triển không gian tích hợp biển - biên - nội địa, với năm đô thị động lực gồm: Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng ven biển và liên kết xuyên biên giới.

Theo định hướng phát triển, An Giang phát triển đô thị Rạch Giá là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế tổng hợp, công nghiệp và kinh tế biển của tỉnh; trong đó, Rạch Giá giữ vị trí chiến lược khi nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch như Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.

Đô thị Rạch Giá có điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, dịch vụ và kinh tế biển và giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp và logistics của tỉnh.

Bên cạnh đó, hệ thống cảng biển, bến tàu kết nối với Phú Quốc cùng tiềm năng khai thác, nuôi trồng thủy sản và phát triển dịch vụ hậu cần biển giúp Rạch Giá được định hướng trở thành đô thị biển hiện đại, bền vững.

Không chỉ Rạch Giá, An Giang còn xác định phát triển Hà Tiên trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và thương mại biên giới quan trọng của vùng Tây Nam Bộ.

Với lợi thế cửa ngõ biên giới, có tiềm năng du lịch biển độc đáo, Hà Tiên hứa hẹn trở thành điểm hội tụ trong liên kết vùng và hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế biển, du lịch và thương mại không chỉ của An Giang mà cả khu vực.

Đối với Đặc khu Phú Quốc, với vị trí chiến lược gần các trung tâm kinh tế lớn của Đông Nam Á và nằm trên tuyến hàng hải quốc tế, Phú Quốc sở hữu lợi thế vượt trội về giao thương, du lịch và kết nối quốc tế. Hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm sân bay quốc tế, cảng biển hiện đại, mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh tạo điều kiện để đảo ngọc mở rộng cơ hội phát triển toàn diện.

Thời gian tới, An Giang tập trung phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch và thương mại quốc tế. Trọng tâm là xây dựng các khu thương mại tự do, đáp ứng nhu cầu du lịch biển, văn hóa và trải nghiệm.

Đặc biệt, với hệ sinh thái tự nhiên phong phú, những bãi biển tuyệt đẹp và rừng nguyên sinh còn giữ nguyên nét hoang sơ, Phú Quốc có nền tảng vững chắc để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và vui chơi giải trí đẳng cấp cao.

Phường Long Xuyên, An Giang nằm dọc các tuyến đường thủy quan trọng, hưởng lợi trực tiếp từ tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và tiếp cận nhanh chóng tới sân bay quốc tế Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Sang /TTXVN)

Là đầu mối giao thương của vùng Tứ giác Long Xuyên, phường Long Xuyên đang từng bước hình thành chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản gắn với vùng nguyên liệu lớn và hệ thống logistics hiện đại.

Trong chiến lược phát triển kinh tế của An Giang, Long Xuyên được tỉnh định hướng phát triển thành khu vực kinh tế tổng hợp năng động, với thế mạnh công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hiện Long Xuyên đang sở hữu lợi thế về kết nối hạ tầng khi nằm dọc các tuyến đường thủy quan trọng, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và sự tiếp cận nhanh chóng tới sân bay quốc tế Cần Thơ.

Từ đó giúp Long Xuyên không chỉ mở rộng không gian kinh tế mà còn giúp Long Xuyên gắn kết mạnh mẽ với Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước.Song song đó, An Giang cũng tập trung phát triển Châu Đốc thành trung tâm du lịch và kinh tế biên mậu khi địa phương là điểm đến hấp dẫn của du lịch tâm linh và du lịch sinh thái miền Tây.

Đồng thời, Châu Đốc còn có lợi thế đặc biệt về giao thương quốc tế nhờ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên nên có lợi thế phát triển kinh tế biên mậu, thương mại và logistics. Vì vậy nông, thủy sản và hàng tiêu dùng từ nội địa có thể dễ dàng xuất khẩu sang Campuchia và ngược lại.

Đặc biệt, khi tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi vào hoạt động, kết nối trực tiếp với Cảng biển Trần Đề, sẽ giúp Châu Đốc mở rộng không gian giao thương, vươn ra biển và gắn kết chặt chẽ với các trung tâm kinh tế lớn của vùng.

Sau hợp nhất với Kiên Giang, tỉnh An Giang mới với vị trí, chiến lược đặc biệt, vừa có đường bờ biển dài 200 km, vừa có tuyến biên giới trên bộ hơn 148km giáp Campuchia, vừa nằm ở đầu nguồn sông Mê Kông và là cửa ngõ kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh, Phnom Penh và Vịnh Thái Lan, hiện tỉnh đang có có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm giao thương, logistics, du lịch và dịch vụ quốc tế./.

