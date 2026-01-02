Xã hội

Quảng Trị: Chìm thuyền đánh cá trên biển, một ngư dân mất tích

Ông P.V.H (sinh năm 1960, trú tại xã Bến Hải) khi đang đánh cá tại khu vực bờ biển cách địa phận thôn Hà Lợi Trung (Quảng Trị) khoảng 100m thì bị mất tích do sóng đánh chìm thuyền.

Các lực lượng chức năng và người dân triển khai kéo ghe vào bờ. (Ảnh: TTXVN phát)
Các lực lượng chức năng và người dân triển khai kéo ghe vào bờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 2/1, ông Tạ Quang Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm 1 ngư dân nghi mất tích do chìm ghe (thuyền) đánh cá.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, địa phương nhận được tin báo về việc ông P.V.H (sinh năm 1960, trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) khi đang đánh cá tại khu vực bờ biển thuộc địa phận thôn Hà Lợi Trung khoảng 100m thì ghe (thuyền) đánh cá bị sóng đánh chìm, ngư dân H mất tích.

Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự, Trạm Biên phòng Bắc Sơn - Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cùng người dân kéo ghe vào bờ và triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, việc tìm kiếm đang được gấp rút triển khai./.

