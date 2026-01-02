Quảng Trị: Chìm thuyền đánh cá trên biển, một ngư dân mất tích

Sáng 2/1, ông Tạ Quang Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm 1 ngư dân nghi mất tích do chìm ghe (thuyền) đánh cá.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, địa phương nhận được tin báo về việc ông P.V.H (sinh năm 1960, trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) khi đang đánh cá tại khu vực bờ biển thuộc địa phận thôn Hà Lợi Trung khoảng 100m thì ghe (thuyền) đánh cá bị sóng đánh chìm, ngư dân H mất tích.

Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự, Trạm Biên phòng Bắc Sơn - Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cùng người dân kéo ghe vào bờ và triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, việc tìm kiếm đang được gấp rút triển khai./.

Đà Nẵng: Cứu vớt an toàn 55 ngư dân tàu cá bị chìm trên biển Trung tá Lê Anh Túy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, toàn bộ ngư dân trên tàu cá QNa 91917-TS gặp nạn trên biển đã được cứu vớt an toàn.