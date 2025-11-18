Hà Nội thí điểm thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới

Từ nay đến 30/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội triển khai thí điểm mở rộng toàn hệ thống thực hiện thủ tục không phụ thuộc vào địa giới nhằm tiếp tục mở rộng, đổi mới toàn diện công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Sau giai đoạn này, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp tục đánh giá, hoàn thiện mô hình và chính thức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới.

Việc thí điểm sẽ áp dụng với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Du lịch, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Thanh tra thành phố, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh trực thuộc, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố. Cùng với đó là toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân các xã, phường ở thành phố, trong đó có các thủ tục thực hiện chung với cấp tỉnh.

Việc thí điểm không áp dụng đối với các thủ tục hành chính đang trong quá trình nghiên cứu, báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành để có thể triển khai theo phương thức không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Việc thí điểm chỉ áp dụng đối với các thủ tục hành chính được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, không phân biệt cấp chính quyền, địa giới hành chính nơi cư trú, nơi đặt trụ sở hoặc nơi đã cấp các loại giấy tờ liên quan cho người dân, doanh nghiệp./.

