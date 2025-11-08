Thủ tục hành chính chưa phù hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Hiện tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công toàn trình của các bộ, ngành đạt 17% và của địa phương là 37%.

Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần của các bộ, ngành là 12,8%, của địa phương là 56,2%.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025) đến ngày 28/10/2025, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận của 34 địa phương là 14,5 triệu hồ sơ, trong đó có 12,1 triệu hồ sơ trực tuyến (cấp tỉnh khoảng 3 triệu hồ sơ; cấp xã khoảng 9,1 triệu hồ sơ).

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã nâng cấp, kết nối thông suốt với 34/34 Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, “điểm nghẽn,” bảo đảm việc thực hiện dịch vụ công thông suốt, hiệu quả, cắt giảm thực chất thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính…

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc dữ liệu phải “đúng-đủ-sạch- sống-thống nhất-dùng chung,” và của lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Văn phòng Chính phủ đã tiến hành rà soát độc lập và có các văn bản gửi 14 bộ, cơ quan ngang bộ đôn đốc việc chuẩn hóa, cập nhật, làm sạch Danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng rà soát, bãi bỏ các mã kết quả giải quyết thủ tục hành chính bị trùng lặp hoặc không còn sử dụng.

Thực hiện gắn kết từng thành phần hồ sơ hiện có với chính xác mã số kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa…

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, còn nhiều thủ tục hành chính có quy định chưa phù hợp để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình như: Quy định phải nộp hồ sơ gốc; phải cấp kết quả giải quyết bằng bản giấy (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy khai sinh,...); phải thực hiện kiểm tra, xác minh tại cơ sở; phải có mặt tại nơi giải quyết để ký nhận kết quả (đăng ký khai sinh phải ký nhận vào Sổ hộ tịch),...

Một số quy định về thủ tục hành chính chưa liên thông, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giữa cơ quan quản lý đất đai và thuế, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, khó khăn trong việc xác định, minh bạch thông tin nguyên nhân gây ra chậm trễ hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ lĩnh vực bảo trợ xã hội phải thực hiện trên 2 cổng dịch vụ công cùng lúc gây khó khăn, tốn nhiều thời gian. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tập trung của một số bộ, ngành chưa ổn định, dẫn đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của địa phương còn bị gián đoạn như: Hộ tịch; đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh...

Một số cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (như đất đai, xây dựng, hộ tịch,…) còn chậm được hoàn thành, đưa vào vận hành hoặc chưa đáp ứng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Việc nâng cấp các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của một số địa phương chưa toàn diện; công tác số hóa dữ liệu lịch sử trước khi sắp xếp địa giới hành chính còn chậm; chưa kịp thời chuyển dịch dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống hợp nhất.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có 14% (444 xã, phường) báo cáo kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên hệ thống cũ, chưa khai thác được dữ liệu trên hệ thống mới.

Hiện danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính của các tỉnh hầu hết mới đạt tỷ lệ khoảng từ 50% đến cao nhất là 95% thủ tục hành chính đang được cung cấp, trong khi mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ là 100% trong năm 2025. Đáng chú ý là tỷ lệ này của Hà Tĩnh mới đạt dưới 10%./.

Phấn đấu 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ và Đề án 06 vừa ký Quyết định số 126/QĐ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo này.