Cảnh báo fanpage giả danh Bộ Tài chính để chiếm đoạt tiền

Bộ Tài chính khẳng định trang Facebook “Bộ Tài Chính - Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” (hoặc các trang tương tự) là giả mạo Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính nhận được thông tin phản ánh trang Facebook có tên “Bộ Tài Chính - Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bộ Tài chính cho biết đây là Facebook giả mạo Bộ Tài chính, người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác cao trước các bài đăng trên Facebook này./.

