Cảnh báo Fanpage Facebook có 'tích xanh' giả mạo hỗ trợ người dùng lấy lại tiền

Giả mạo cơ quan Nhà nước hỗ trợ người dân

Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước sự xuất hiện của một Fanpage Facebook mang tên Cổng thông tin hỗ trợ người dân An toàn thông tin.

Trang này đăng tải nhiều nội dung có vẻ chính thống, dễ khiến người dùng nhầm lẫn với Fanpage chính thức của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). Điều đáng lo ngại là dù mới được lập ngày 4/6/2025, Fanpage này đã sở hữu dấu tích xanh, yếu tố khiến nhiều người mất cảnh giác và dễ rơi vào bẫy lừa đảo khi liên hệ để "lấy lại tiền bị chiếm đoạt qua mạng."

Nhiều chuyên gia an ninh mạng đã lên tiếng cảnh báo Fanpage này là giả mạo. Bởi lẽ trên thực tế, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn Thông tin, trước đây thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Cục An toàn thông tin sẽ được chuyển giao sang Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an từ ngày 28/2/2025. Với việc chuyển giao này, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (trực thuộc Cục An toàn Thông tin) cũng chính thức kết thúc hoạt động sau ngày 28/2/2025.

Chính vì vậy, những Fanpage có tên hay nội dung liên quan đến Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đều là giả mạo.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, đây không phải lần đầu tiên Trung tâm này bị giả mạo. Vào đầu tháng 4/2024, NCSC cũng từng đưa ra cảnh báo về website “policeonline.club” đã giả mạo website trung tâm để đăng tải thông tin quảng cáo lừa đảo.

Theo đó, website này được thiết kế với nhiều chi tiết giao diện giống với website chính thức của NCSC kèm một số bài viết, thông tin cảnh báo tình trạng lừa đảo trên không gian mạng Việt Nam để tạo niềm tin ở người xem.

Tuy nhiên, kèm theo đó là những thông tin như: "Đấu tranh lấy lại công bằng, giúp các nạn nhân bị lừa qua không gian mạng," "Tỉ lệ thành công lấy lại tiền 99,99%, thông qua trung tâm giám sát không gian mạng"...

Đồng thời trên website có nhiều kết nối để dụ người dùng liên lạc lại với kẻ giả mạo qua gọi điện, nhắn tin Zalo, Messenger, báo cáo qua website… NCSC cũng nhanh chóng cảnh báo người dân cần thận trọng, tuyệt đối không truy cập vào đường dẫn trên.

Giao diện dễ khiến người dùng hiểu lầm đây là fanpage chính thống. (Ảnh chụp màn hình)

Một số cách nhận biết Fanpage lừa đảo

Theo chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, dấu tích xanh vốn được Facebook cấp để xác minh các tài khoản chính chủ của người nổi tiếng hoặc tổ chức lớn, tạo sự tin cậy trong cộng đồng.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2023, Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram đã triển khai dịch vụ Meta Verified, cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trả phí hàng tháng đều có thể sở hữu dấu tích xanh, bất kể mức độ nổi tiếng hay độ tin cậy thực tế.

Lợi dụng chính sách này, các đối tượng lừa đảo đã chi tiền để "chính danh hóa" các Fanpage giả mạo. Không chỉ Fanpage Cổng thông tin hỗ trợ người dân an toàn thông tin, mà cả những trang như Học kỳ quân sự, Học kỳ công an… cũng đang sử dụng chiêu thức tương tự để đánh lừa người dùng mạng xã hội.

Trước đây, người dùng có thể kiểm tra độ tin cậy của một fanpage tích xanh bằng cách xem mục "Tính minh bạch của Trang" phát hiện dấu hiệu đổi tên bất thường vốn là thủ thuật phổ biến của các nhóm lừa đảo mua lại Fanpage cũ rồi đổi tên. Tuy nhiên, với các Fanpage tạo mới và mua tích xanh ngay từ đầu qua Meta Verified, phương pháp kiểm tra này không còn hiệu quả.

Fanpage lừa đảo này mới chỉ được lập từ 4/6/2025 và có chạy quảng cáo để thu hút người xem. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Vũ Ngọc Sơn cảnh báo: "Facebook hiện chưa có dấu hiệu nào giúp người dùng phân biệt giữa tích xanh do nổi tiếng và tích xanh do trả phí. Vì vậy, ngay cả những Fanpage không đổi tên, mới thành lập, nhưng có tích xanh cũng có thể là giả mạo."

Một cách kiểm tra khác là xem thời điểm tạo Fanpage. Thông thường, Fanpage uy tín sẽ có lịch sử lâu dài, trong khi Fanpage lừa đảo mới lập gần đây. Tuy nhiên, chiêu “nuôi trang” tạo sẵn Fanpage tích xanh trả phí từ sớm rồi chờ đến thời điểm phát tán lừa đảo khiến người dùng khó lòng phân biệt.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền cho bất kỳ Fanpage nào, kể cả có dấu tích xanh. Nếu gặp trang nghi vấn, cần báo cáo với Facebook và cảnh báo cho cộng đồng để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn lên tiếng cảnh báo người dùng cần cẩn trọng với những fanpage tích xanh có dấu hiệu lừa đảo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khi có cuộc gọi lạ hoặc tiếp xúc với hội nhóm cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội, tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền cho người lạ khi chưa tìm hiểu và xác minh danh tính của họ.

Người dân, đặc biệt là những ai từng bị lừa đảo tài chính, nên tuyệt đối cẩn trọng trước các trang web hoặc hội nhóm mạng xã hội liên tục chạy quảng cáo, mời chào để lấy lại tiền đã mất./.

