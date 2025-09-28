Xã hội

Giao thông

Ngắm cầu Phong Châu vừa chính thức khánh thành

Cầu Phong Châu mới nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, đây là công trình khẩn cấp thay thế cầu cũ bị sập 2 nhịp chính vào tháng 9/2024 do ảnh hưởng của siêu bão Yagi.

ttxvn-2809-cau-phong-chau-1.jpg
Cầu Phong Châu mới trong ngày khánh thành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
ttxvn-2809-cau-phong-chau-2.jpg
Cầu Phong Châu mới trong ngày khánh thành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
ttxvn-2809-cau-phong-chau-3.jpg
Cầu Phong Châu mới trong ngày khánh thành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
ttxvn-2809-cau-phong-chau-4.jpg
Cầu Phong Châu mới trong ngày khánh thành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
