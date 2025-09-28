Ngắm cầu Phong Châu vừa chính thức khánh thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới
Sáng 28/9/2025, tại Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C; đây là công trình khẩn cấp thay thế cầu cũ bị sập vào tháng 9/2024.
Cầu Phong Châu mới nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, đây là công trình khẩn cấp thay thế cầu cũ bị sập 2 nhịp chính vào tháng 9/2024 do ảnh hưởng của siêu bão Yagi.
Hệ thống camera AI đã tự động phát hiện 458 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, 231 trường hợp vượt đèn đỏ, 18 trường hợp đi sai làn đường và đi ngược chiều tại phố Phạm Văn Bạch.
Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo ngừng tiếp thu tàu bay tại Cảng hàng không Đồng Hới, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Hàng loạt các chuyến bay của Vietnam Airlines phải điều chỉnh giờ cất, hạ cánh đến khu vực miền Trung do ảnh hưởng của cơn bão số 10.
Bốn cảng hàng không tại một số địa phương ở miền Trung sẽ đóng cửa tạm thời, ngừng tiếp thu tàu bay để ứng phó với cơn bão số 10 dự kiến đổ bộ vào khu vực này.
Chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu thi công, đảm bảo tiến độ thông xe tuyến chính cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh trong tháng 10/2025.
Đường liên cảng có chiều dài hơn 15km, điểm đầu tuyến nối với đường Khu công nghiệp Ông Kèo và điểm cuối tuyến nối với đường vào Cảng Việt Thuận Thành.
Dự án nút giao IC13 cao tốc Nội Bài-Lào Cai có tổng mức đầu tư 362,8 tỷ đồng; trong đó, công trình đường nối đường tỉnh 163 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai có mức đầu tư 282,9 tỷ đồng.
Dự án mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai thuộc cao tốc Nội Bài-Lào Cai được khởi công và hoàn thành sẽ tăng năng lực lưu thông cho các phương tiện trên tuyến.
Chính phủ quyết nghị triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả.
Văn hóa thưởng thức rượu bia có trách nhiệm khi tham gia giao thông không chỉ đơn thuần là việc tuân thủ luật lệ, mà còn là sự tự giác, ý thức cao của mỗi cá nhân trong việc kiểm soát hành vi lái xe.
Xe buýt Thủ đô Hà Nội ngày càng gần gũi, thân thiện với nhân dân nhờ vào việc nhân viên lái xe, phục vụ được đào tạo, chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Việc bay hiệu chuẩn nhằm đánh giá toàn diện độ chính xác và ổn định của các hệ thống thiết bị hàng không, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động.
Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang được kiểm tra bay hiệu chuẩn để kiểm tra tín hiệu dẫn đường kịp thời đưa vào khai thác từ ngày 19/12/2025.
Các chủ đầu tư thuộc Bộ Xây dựng không giải ngân hết kế hoạch và không điều hòa được số vốn còn dư sẽ chịu hình thức kỷ luật phù hợp về việc không hoàn thành nhiệm vụ.
Các nhà thầu, tư vấn cam kết tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Các nhà thầu phải bố trí nguồn lực tài chính, tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, tổ chức thi công “3 ca 4 kíp” mới có thể hoàn thành tiến độ các dự án giao thông trong năm nay.
Tây Ninh đẩy mạnh phát triển hạ tầng khu vực kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, nâng cao năng lực giao thương, kết nối và thúc đẩy kinh tế địa phương.
ePass đã phối hợp với Viettel Money để khách hàng có giải pháp thanh toán linh hoạt và thuận tiện hơn, đáp ứng yêu cầu pháp luật mới về thu phí không dừng từ đầu tháng 10/2025.
Sun PhuQuoc Airways sẽ tập trung khai thác mạng bay “trục nan”, lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối trực tiếp tới các thành phố du lịch-kinh tế trọng điểm trong nước.
Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với cấp có thẩm quyền phía Trung Quốc triển khai quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái.
Cục Đường bộ đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Kon Tum đã dọn khoảng gần 8.000 m3 đất, đá cùng nhiều cây rừng, Tỉnh lộ 674 cơ bản thông đường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 25/9 vị trí tâm bão chỉ còn cách cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.
Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư cho dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Công an Đà Nẵng đã triệu tập gần 20 thanh thiếu niên liên quan vụ tụ tập xe máy, gây rối trật tự công cộng rạng sáng 21/9 và phát tán clip lên mạng xã hội để "gây chú ý".
Theo diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 (RAGASA), tối 24/9, Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay lần 3 nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cảnh báo, nếu nhà thầu tiếp tục chậm tiến độ dự án đường vành đai phía Bắc kết nối cầu Quảng Đà sẽ bị chấm dứt hợp đồng.
Hai camera này được lắp tại phố Phạm Văn Bạch, cùng thế hệ với camera được lắp trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, có thể dùng AI tự động phát hiện vi phạm.
Phó Giám đốc Viettel Đắk Lắk yêu cầu đơn vị thi công phải tuyệt đối thực hiện bảo đảm các quy định về an toàn hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trong thời gian thi công sắp tới.
Phát triển hợp tác về đường sắt đã được lãnh đạo cấp cao hai nước lựa chọn thúc đẩy trở thành điểm sáng mang tính biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác thiết thực có ý nghĩa chiến lược giữa hai bên.