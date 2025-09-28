Ngắm cầu Phong Châu vừa chính thức khánh thành

Thay vì giọt nước mắt của đau đớn cách đây đúng 1 năm, Thủ tướng cho rằng cầu Phong Châu mới là nhịp cầu gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; hàn gắn vết thương và nhen lên niềm tin, hạnh phúc.