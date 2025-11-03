Đề xuất giải pháp phát triển bền vững, chuyển đổi sinh kế, chống tái nghèo

Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên tỉnh Sơn La đồng tình, đánh giá cao dự thảo các văn kiện có kết cấu chặt chẽ, trình bày khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu; đồng thời, vừa bao quát các nội dung chiến lược về xây dựng Đảng và phát triển đất nước, vừa mang tính định hướng hành động cao, phù hợp với thực tiễn trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh

Theo Bí thư Đảng ủy xã Mường Bám Hà Trung Thắng, dự thảo các văn kiện được Trung ương chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thể hiện sự kết tinh trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân.

Dự thảo văn kiện thể hiện rõ tư duy đổi mới, toàn diện và tầm nhìn chiến lược sâu rộng của Đảng đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó, dự thảo văn kiện đã xác định rõ các đột phá chiến lược, trọng tâm là phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nhấn mạnh vai trò con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Tầm nhìn đến năm 2045 được thể hiện rõ nét với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, ông Hà Trung Thắng nhận định, báo cáo được xây dựng với kết cấu hợp lý, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và làm nổi bật các vấn đề cốt lõi.

Báo cáo cơ bản đã nêu được những điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chiến lược 10 năm; đánh giá kết quả 5 năm triển khai trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức vượt dự báo; đồng thời xác định nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và dự báo tình hình thời gian tới, làm cơ sở cho việc đề ra định hướng, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Ông đề nghị, báo cáo cần nhấn mạnh hơn mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, không chỉ dừng lại ở chỉ số thu nhập mà cần làm rõ hơn khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, hạ tầng và môi trường sống.

Về dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, ông Hà Trung Thắng nhận định, báo cáo có kết cấu hợp lý, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và nêu bật những vấn đề cốt lõi; nêu được những điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Chiến lược 10 năm; những kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức mới, vượt dự báo; xác định nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; đã dự báo tình hình thời gian tới là cơ sở để đề ra định hướng, quan điểm và nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn tới.

Về đánh giá tình hình 5 năm qua (2021-2025), ông Hà Trung Thắng đề nghị, cần làm rõ hơn những tồn tại, nhất là việc chậm giải ngân vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển đổi số chưa đồng đều; về an toàn về sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa như nạn hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường chưa được giải quyết triệt để.

Ông cũng đề nghị, về mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước cần bổ sung quan điểm “Lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, động lực của phát triển.”

Đề xuất giải pháp phát triển bền vững, chuyển đổi sinh kế, chống tái nghèo

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Thuận Lò Văn Thỏa đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Thuận Lò Văn Thỏa, về bố cục, nội dung, dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thể hiện sự kết tinh trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân.

Văn kiện có kết cấu chặt chẽ, trình bày khoa học, dễ hiểu; vừa bao quát các nội dung chiến lược về xây dựng Đảng và phát triển đất nước, vừa mang tính định hướng hành động cao, phù hợp với thực tiễn trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Song, ông Lò Văn Thỏa có đề xuất, kiến nghị cần làm rõ thêm một số nội dung trọng tâm trong dự thảo các văn kiện. Trong đó, về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ông cho rằng cần làm rõ hơn nguyên nhân chủ quan của những hạn chế như chậm cải cách hành chính, đầu tư công chưa hiệu quả, môi trường đầu tư chưa thực sự thông thoáng...

Về cấu trúc và nội dung 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng phát triển văn hóa con người, ông kiến nghị cần làm rõ hơn cơ chế thực hiện “Thấm sâu giá trị văn hóa vào toàn bộ đời sống xã hội;” bổ sung thêm nội dung về phát triển văn hóa số, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng.

Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam về đề xuất nhận thức lý luận trong giai đoạn mới, ông kiến nghị cần nêu định hướng nghiên cứu, phát triển lý luận mới phù hợp với bối cảnh hiện đại như xây dựng lý luận về chuyển đổi số và quản trị nhà nước hiện đại.

Bên cạnh đó, ông cho rằng, Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030 cần làm rõ hơn những tồn tại, nhất là việc chậm giải ngân đầu tư công, năng suất lao động chưa cao, chuyển đổi số chưa đồng đều, quản lý thị trường còn bất cập.

Ngoài ra, việc phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới (trang 279) cần bổ sung nội dung “Chuyển đổi sinh kế, chống tái nghèo,” phát triển nông thôn, thích ứng biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Hẹ Lò Văn Quý đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Quang Quyết /TTXVN)

Đồng tình, nhất trí cao với dự thảo các văn kiện, ông Lò Văn Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hẹ nhấn mạnh, dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá tổng quát những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đúc rút sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; đánh giá tổng quát về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước qua 40 năm đổi mới; 5 bài học kinh nghiệm mang tầm lý luận về đường lối đổi mới; xác định rõ quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới; 13 định hướng phát triển các lĩnh vực giai đoạn 2026-2030, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

Dự thảo Báo cáo đã tổng kết toàn diện quá trình đổi mới trong 40 năm qua, về nhận thức lý luận của Đảng; khẳng định thành tựu và chỉ ra được những hạn chế, bất cập và 5 bài học kinh nghiệm được đúc kết trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội; dự báo tình hình, xác định 5 quan điểm chỉ đạo cần được quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn; định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực thời gian tới.

Về dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, ông Lò Văn Quý cho rằng, dự thảo có kết cấu hợp lý, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, nêu bật những vấn đề cốt lõi; những điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Chiến lược 10 năm; những kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức mới, vượt dự báo; xác định nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; đã dự báo tình hình thời gian tới, là cơ sở để đề ra định hướng, quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tới.

Đối với dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, theo ông Lò Văn Quý, dự thảo đã đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn các hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng; kết quả thi hành Điều lệ Đảng, phản ánh đầy đủ những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện..../.

