Bắc Ninh: Phát hiện 3 quả bom tại khu vực đồng lúa xã Sơn Động

Ngày 13/11, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh cho biết: Vào hồi 9 giờ, ngày 12/11/2025, Ủy ban Nhân dân xã nhận được tin báo của nhân dân thôn Thượng 1 về việc phát hiện một vật thể nghi là bom tại khu vực cánh đồng lúa trên địa bàn thôn.

Ngay khi nhận tin báo, Ủy ban Nhân dân xã đã khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã hiệp đồng, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh kiểm tra xác minh; qua đó, đã phát hiện tổng cộng 3 quả bom tại khu vực trên.

Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ trì, phối hợp với Công an xã bố trí lực lượng tổ chức trực 24/24 giờ, canh gác, cắm biển cảnh báo, lập hàng rào tạm thời quanh khu vực phát hiện bom đảm bảo tuyệt đối không cho người dân đi lại, làm việc, tụ tập gần khu vực xác định có bom; đồng thời, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ có liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định; thường xuyên báo cáo kịp thời diễn biến tình hình cho Ủy ban Nhân dân xã, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Chũ./.

