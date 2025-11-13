Xã hội

Lâm Đồng: Phát hiện vật thể nghi là bom ở suối Tân Lai

Tình trạng vật thể bị rỉ sét nặng, kích thước vật thể nghi là bom dài 90cm, đường kính 30cm, phần đuôi bị vỡ kích thước 15x20cm với trọng lượng khoảng 80-90kg.

Hữu Duyên
Phát hiện quả bom tại khu vực suối Tân Lai, thôn 2, xã Tuy Phong, Lâm Đồng. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)
Phát hiện quả bom tại khu vực suối Tân Lai, thôn 2, xã Tuy Phong, Lâm Đồng. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Sáng 13/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phong (Lâm Đồng) cho biết đã phát hiện một vật thể nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh tại khu vực suối Tân Lai.

Vụ việc được ông Cao Cường (sinh năm 1994, trú thôn 2, xã Tuy Phong) phát hiện tại khu vực suối Tân Lai (thuộc thôn 2, xã Tuy Phong) vào ngày 12/11.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã cử tổ công tác đến hiện trường khảo sát và tiến hành cấm biển nguy hiểm, khoanh vùng.

Kết quả khảo sát đã phát hiện 1 vật thể nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh; hiện chưa xác định được chủng loại, số hiệu, ký hiệu. Tình trạng vật thể bị rỉ sét nặng, kích thước vật thể nghi là bom dài 90cm, đường kính 30cm, phần đuôi bị vỡ kích thước 15x20cm. Trọng lượng vật thể khoảng 80-90kg. Khu vực phát hiện nằm ngay bãi đá suối Tân Lai.

Nhận thấy vật thể nghi là bom gần khu vực nhân dân sản xuất, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phong đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết cử cán bộ chuyên môn đến để khảo sát và tiến hành thu gom, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực lao động, sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)
#chiến tranh #nổ bom Lâm Đồng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một dự án năng lượng gió tại phía Nam tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Khánh Hòa tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Đến tháng 10/2025, tỉnh Khánh Hòa chỉ giải ngân được hơn 7.130 tỷ đồng trong số hơn 16.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng hơn 45%, thấp hơn mức bình quân cả nước là 54,4%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố.

Đồng loạt lắp đặt thiết bị sân bay Long Thành

Đồng loạt lắp đặt thiết bị sân bay Long Thành

Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, các thiết bị lớn, quan trọng tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã được vận chuyển đến công trường, lắp đặt đồng loạt.

Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%

Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu của người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ tăng 250.000–350.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 7,2%.