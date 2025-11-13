Lâm Đồng: Phát hiện vật thể nghi là bom ở suối Tân Lai

Sáng 13/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phong (Lâm Đồng) cho biết đã phát hiện một vật thể nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh tại khu vực suối Tân Lai.

Vụ việc được ông Cao Cường (sinh năm 1994, trú thôn 2, xã Tuy Phong) phát hiện tại khu vực suối Tân Lai (thuộc thôn 2, xã Tuy Phong) vào ngày 12/11.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã cử tổ công tác đến hiện trường khảo sát và tiến hành cấm biển nguy hiểm, khoanh vùng.

Kết quả khảo sát đã phát hiện 1 vật thể nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh; hiện chưa xác định được chủng loại, số hiệu, ký hiệu. Tình trạng vật thể bị rỉ sét nặng, kích thước vật thể nghi là bom dài 90cm, đường kính 30cm, phần đuôi bị vỡ kích thước 15x20cm. Trọng lượng vật thể khoảng 80-90kg. Khu vực phát hiện nằm ngay bãi đá suối Tân Lai.

Nhận thấy vật thể nghi là bom gần khu vực nhân dân sản xuất, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phong đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết cử cán bộ chuyên môn đến để khảo sát và tiến hành thu gom, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực lao động, sản xuất./.

