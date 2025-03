Phát hiện thêm thi thể thuyền trưởng vụ chìm tàu cá ở Nghệ An

Vào khoảng 9 giờ ngày 30/3, trong lúc ra biển, ngư dân làng biển xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phát hiện 1 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ có đặc điểm nhận dạng khoảng 40 đến 45 tuổi, mặc áo dài tay màu đen, quần bò đen, chân đi tất màu đen.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân cùng lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), Công an xã Cương Gián có mặt để bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin lai lịch thi thể, xử lý các công việc liên quan.

Nhận định thi thể người đàn ông có thể liên quan đến vụ chìm tàu cá mang số hiệu NA-80209-TS tại vùng biển huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào ngày 18/3, khiến nhiều ngư dân mất tích nên lực lượng chức năng đã chủ động liên hệ với Công an các xã Thuận Long và Văn Hải (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để xác minh, tìm kiếm thân nhân.

Đến trưa 30/3, nhờ sự vào cuộc tích cực, kịp thời của lực lượng chức năng nên danh tính nạn nhân đã được xác minh. Qua đó, thi thể nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại thôn 9, xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), là thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu NA-80209-TS bị chìm ở vùng biển Quỳnh Lưu ngày 18/3 khiến 4 ngư dân mất tích.

Trước đó, khoảng hơn 16 giờ ngày 29/3, người dân xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) khi ra biển cũng phát hiện một thi thể nam giới nằm trên bờ. Ngay sau đó, lực lượng Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), Công an xã Xuân Liên và chính quyền địa phương nhanh chóng xác minh danh tính của thi thể nạn nhân là anh Bùi Sỹ Nhất (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú thôn Minh Thành, xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), là thuyền viên bị mất tích trong vụ chìm tàu cá xảy ra ngày 18/3 trên vùng biển huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Vị trí phát hiện thi thể thuyền viên Bùi Sỹ Nhất cách nơi phát hiện thuyền trưởng Nguyễn Văn Cương khoảng hơn 2km.

Trước đó, tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu NA-80209-TS có công suất 320CV, đóng năm 2011, có chiều dài gần 15m xuất bến Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu) ngày 17/3.

Chiều 18/3, do tàu bị hỏng hệ thống tời nền trở vào đất liền. Đến khu vực có tọa độ 18052'N-105056'E, cách Đảo Mắt khoảng 5 hải lý thì tàu bị chìm.

Khi xảy ra sự việc, trên tàu ngoài thuyền trưởng Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1980) còn có 3 ngư dân là Trần Văn Hữu (sinh năm 1995), Lê Tuấn Anh (sinh năm 2005) và Bùi Sỹ Nhất (sinh năm 1977). Cả 4 ngư dân đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Sáng 19/3, anh Trần Văn Hữu, thuyền viên được ngư dân tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, cứu vớt trên biển và được cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội biên phòng Nghệ An) dùng ca nô ra ứng cứu, đưa vào đất liền để nhập viện.

Để nhanh chóng tìm kiếm các ngư dân, Bộ Quốc phòng đã tức tốc điều động 4 tàu chuyên dụng, trong đó có 2 tàu của Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng phối hợp với 10 tàu cá của ngư dân huyện Quỳnh Lưu nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm.

Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam (Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) cũng có công văn đề nghị các Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khẩn trương thông tin về vụ việc đến các đoàn viên, tàu cá hoạt động gần khu vực tàu cá bị chìm để hỗ trợ, phối hợp với lực lượng chức năng tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Đến nay, còn một ngư dân trong vụ chìm tàu trên chưa rõ tung tích là thuyền viên Lê Tuấn Anh (sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An)./.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể ngư dân trong vụ chìm tàu cá trên biển Quỳnh Lưu Chiều 29/3, gia đình nạn nhân đã vào Hà Tĩnh phối hợp lực lượng chức năng để nhận dạng, xác nhận đúng người và đưa về nhà để lo hậu sự, an táng theo phong tục địa phương.