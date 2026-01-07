Hà Nội: Cháy nhà 3 tầng ở Nghĩa Đô, 15 nạn nhân bị ảnh hưởng khói và khí độc

Chiều 7/1, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ cháy tại phường Nghĩa Đô (Hà Nội) làm 15 người nhập viện.

Cụ thể, vào 5 giờ 40 phút ngày 7/1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 1 ngôi nhà 3 tầng (số 24, ngõ 82 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội).

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động các Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 và khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cùng 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy và 24 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với lực lượng Công an phường Nghĩa Đô và người dân. Đồng thời, Chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, qua thông tin trinh sát nắm tình hình, ngôi nhà xảy ra cháy gồm 3 tầng, diện tích khoảng 90m2. Đám cháy tại khu vực tầng 1 đã được người dân sử dụng trang thiết bị phương tiện tại chỗ dập tắt. Toàn bộ người mắc kẹt trong nhà đã tự thoát ra bên ngoài trong tình trạng tỉnh táo.

Lực lượng chức năng mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở tiếp tục di chuyển lên các tầng phía trên để tìm kiếm, kiểm tra hiện trường; đồng thời phối hợp với chủ nhà rà soát số lượng người sinh sống trong nhà.

Trước nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe do khói, khí độc, lực lượng chức năng yêu cầu chủ nhà khẩn trương đưa toàn bộ người sinh sống trong nhà đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám.

Toàn bộ 15 người sinh sống trong nhà khi xảy ra cháy đã được các y, bác sỹ Bệnh viện E (Hà Nội) thăm khám và điều trị. Thông tin từ Bệnh viện E cho biết, qua rà soát và phân loại ban đầu cho thấy có 6 bệnh nhân bỏng độ 1 đến độ 4 có nguy cơ diễn biến nặng được chuyển khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tất cả các trường hợp có biểu hiện tổn thương đường hô hấp đều được nhanh chóng soi phế quản để hút và làm sạch đường thở cũng như đánh giá tổn thương đường thở cụ thể.

Sau nội soi phế quản, có 2 bệnh nhân bỏng độ 3, 4 đã đặt ống nội khí quản và thở máy. Các bệnh nhân khác có biểu hiện tổn thương ở mức độ nhẹ và vừa như rát họng, bỏng độ I ngoài da… tiếp tục được theo dõi sát.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê làm rõ theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội: Cháy ở xã Phúc Thọ cùng nhiều tiếng nổ lớn, 3 người thương vong Khoảng 16 giờ chiều 5/1, nhiều tiếng nổ lớn kèm theo lửa bùng phát tại ngôi nhà 2 tầng ở thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ.