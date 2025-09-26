Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp nhận hơn 12.000 phản ánh từ người tiêu dùng

Trong 9 tháng năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tiếp nhận và xử lý 11.542 cuộc gọi qua Tổng đài 1800.6838 cùng 642 đơn thư phản ánh từ người tiêu dùng. Các số liệu thống kê cho thấy sự gia tăng đáng kể trong việc người tiêu dùng chủ động bảo vệ quyền lợi của mình đồng thời phản ánh những lĩnh vực và hành vi vi phạm cần được chú trọng.

Phân tích số liệu từ 642 đơn thư phản ánh từ người tiêu dùng cho thấy sự chuyển dịch trong hành vi của người tiêu dùng, với 82% đơn thư được gửi qua email (40,8%) và website (41,7%), trong khi kênh bưu điện chỉ chiếm 17,3%. Điều này phản ánh sự chuyển mình sang môi trường trực tuyến đồng thời yêu cầu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục đầu tư cho hạ tầng số.

Các lĩnh vực có tỷ lệ phản ánh cao nhất bao gồm: thương mại điện tử, du lịch, nghỉ dưỡng và đồ điện tử gia dụng. Cụ thể, thương mại điện tử ghi nhận 139 đơn phản ánh (21,7%), với nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hóa, minh bạch thông tin và an toàn dữ liệu cá nhân. Lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng cũng đứng thứ hai với 56 đơn phản ánh (8,7%), tập trung vào chất lượng dịch vụ và minh bạch giá cả. Đồ điện tử gia dụng và dịch vụ tín dụng tiêu dùng cũng là những lĩnh vực có tỷ lệ phản ánh đáng kể, cho thấy sự quan tâm của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng cũng đa dạng, với 60% phản ánh liên quan đến việc không đền bù hoặc trả lại hàng hóa (14,5%), chất lượng hàng hóa kém (16,7%) và không tiến hành thương lượng với người tiêu dùng (26,9%). Điều này cho thấy vấn đề chất lượng và trách nhiệm sau bán hàng là những "điểm nóng" cần được giải quyết.

Phân theo khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 228 phản ánh (35,5%), tiếp theo là các tỉnh, thành phố khác (210 phản ánh - 32,7%) và Hà Nội (183 phản ánh - 28,5%). Điều này cho thấy tính phổ quát của các vấn đề tiêu dùng trên toàn quốc, không chỉ giới hạn ở các đô thị lớn. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cần tăng cường mạng lưới bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương, phối hợp với Hội bảo vệ người tiêu dùng và các Sở Công Thương để đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng giữa thành phố và nông thôn.

Đặc biệt, mặc dù chiếm tỷ lệ nhỏ song có có 2% phản ánh qua ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP) và 1,2% phản ánh ở nước ngoài. Đây là minh chứng cho tính chất xuyên biên giới của các tranh chấp người tiêu dùng trong bối cảnh toàn cầu hóa và thương mại điện tử.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã thiết lập Tổng đài tư vấn miễn phí 1800.6838, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin và hỗ trợ pháp lý. Trong 9 tháng năm 2025, tổng đài đã tiếp nhận 11.542 cuộc gọi, trong đó 7.449 cuộc gọi (64,5%) được tư vấn trực tiếp.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cần tăng cường nhân lực cho Tổng đài 1800.6838 để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đầu tư vào công nghệ để cải thiện trải nghiệm người dùng và rút ngắn thời gian xử lý đơn thư, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên ngành để nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

"Nóng" lừa đảo dịch vụ du lịch trực tuyến: Cần thận trọng với các ưu đãi sốc Lĩnh vực du lịch đang được coi là “điểm nóng” về lừa đảo qua mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhắm thẳng vào mùa du lịch cao điểm đòi hỏi người tiêu dùng phải thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin.