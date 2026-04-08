Cà Mau: Cứu vớt an toàn 2 thuyền viên bị trôi dạt trên biển

Sáng 8/4, Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Tiến (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho 2 thuyền viên bị trôi dạt trên biển.

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 7/4/2026, Đồn Biên phòng Tân Tiến nhận được thông tin của ông Trần Văn Sự (sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau) về việc trong quá trình thả lưới trên biển đã phát hiện 2 thuyền viên đang trôi dạt vào cửa biển Giá Cao (thuộc ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận), cách vị trí ông Sự thả lưới khoảng 300 mét.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tân Tiến yêu cầu ông Sự cứu vớt 2 thuyền viên lên phương tiện, đồng thời nhanh chóng triển khai 1 tổ với 7 cán bộ, chiến sỹ cơ động đến cửa biển Giá Cao phối hợp với ông Trần Văn Sự theo dõi, kiểm tra sức khỏe ban đầu và hỗ trợ đưa 2 thuyền viên vào bờ.

Qua xác minh ban đầu, 2 thuyền viên bị trôi dạt trên biển là anh Lê Văn Tây, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại Ấp Minh Tân, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang và anh Sơn Xông, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại Ấp Trà Đót, xã Tài Văn, thành phố Cần Thơ.

Hiện sức khỏe, tinh thần của 2 thuyền viên đã ổn định.

Nguyên nhân 2 thuyền viên bị trôi dạt đang được Đồn Biên phòng Tân Tiến phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

