Xã hội

Quảng Ngãi: Tàu nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Dung Quất

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc trôi dạt, mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 4/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để tiếp cận, xử lý tàu vỏ sắt mang quốc tịch nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.

Khoảng 5 giờ ngày 4/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc, vỏ màu xanh dương, cabin trắng, trôi dạt, mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường. Qua quan sát, tàu đóng cửa, không bật đèn; không phát hiện người trên trên tàu.

Theo thông tin ban đầu, tàu vỏ sắt này có số hiệu Quỳnh Đam Ngư 08888.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 3/1, Tàu kiểm ngư 309 phát hiện tàu này trôi tự do đến khu vực Bắc Mũi An Hòa - Kỳ Hà, cách bờ khoảng 11 hải lý, nằm trong vùng nội thủy, nên đã tiếp cận kéo đi.

Trong quá trình kéo, do thời tiết sóng to, gió lớn, dây cáp bị đứt nên tàu Quỳnh Đam Ngư 08888 trôi tự do và mắc cạn vào vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi.

Trung tá Nguyễn Tùng Dương, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, đến 11 giờ ngày 4/11, thủy triều đang lên, sóng to, nên các cơ quan chức năng chưa tiếp cận được tàu vỏ sắt trên.

Đơn vị cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ tổ chức họp bàn để có phương án tiếp cận, lai dắt, xử lý đối với tàu vỏ sắt này./.

#Tàu nước ngoài mắc cạn #Tàu mắc cạn #tàu bị mắc cạn Quảng Ngãi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thu hoạch cá ruộng đợt cuối tại xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Cuối mùa cá ruộng ở Cần Thơ

Vụ lúa Thu Đông 2025 tại thành phố Cần Thơ, nhiều nơi nông dân không sản xuất lúa mà tận dụng nước lũ nuôi cá ruộng, như cánh đồng các xã Vị Thủy, Vị Thanh 1, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên...

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đống Đa tại số 71 phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tinh gọn bộ máy: Việc dân chạy hơn!

Thực tiễn cho thấy bộ máy hành chính nhà nước đã có diện mạo mới, đã giảm đầu mối, giảm tầng nấc trung gian để tạo điều kiện cho chính quyền gần dân hơn, xử lý công việc nhanh hơn.