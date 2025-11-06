Mexico tăng cường chiến dịch trấn áp băng nhóm ma túy sau vụ ám sát thị trưởng

Vụ sát hại Thị trưởng thành phố Uruapan Carlos Manzo - người nổi tiếng với các chiến dịch truy quét tội phạm ma túy, đã tạo áp lực lớn đối với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, buộc bà phải đẩy mạnh cuộc chiến chống lại các băng nhóm khét tiếng tại nước này.

Ông Manzo, Thị trưởng thành phố Uruapan thuộc bang Michoacán, đã bị các phần tử có vũ trang ám sát ngày 1/11 khi đang tham gia một sự kiện nhân dịp lễ “Ngày của Người chết.”

Đây là địa phương vốn thường xuyên đối mặt với tình trạng bạo lực do hoạt động của các băng nhóm tội phạm và ma túy. Chính quyền địa phương cho biết một trong những nghi phạm đã bị tiêu diệt và hai người bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công trên.

Từ năm 2024, Thị trưởng Manzo đã được bố trí lực lượng liên bang và địa phương bảo vệ, song vụ việc đáng tiếc trên vẫn xảy ra.

Ngay sau vụ việc, bà Sheinbaum tuyên bố triển khai chiến dịch chung giữa lực lượng liên bang và công tố địa phương nhằm trấn áp tình trạng giết người và tống tiền ở Michoacán.

Ngày 4/11, Chính phủ Mexico thông báo triển khai thêm lực lượng an ninh và khởi động “Kế hoạch vì Hòa bình và Công lý cho Michoacan” nhằm củng cố an ninh, tăng cường công tác điều tra và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương này.

Trong khi đó, hàng trăm người dân Mexico vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình sang ngày thứ ba liên tiếp, yêu cầu làm rõ vụ việc và đảm bảo an ninh khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tại thành phố Uruapan, khoảng 200 phương tiện của các hiệp hội vận tải và doanh nghiệp đã chặn nhiều tuyến đường chính trong trung tâm thành phố và các đại lộ lân cận.

Trong khi đó, tại thành phố Morelia, thủ phủ bang Michoacán, hai cuộc tuần hành của sinh viên đại học đã diễn ra từ đầu tuần, trong đó nhiều lần xảy ra xô xát với cảnh sát, thậm chí người biểu tình tràn vào trụ sở Chính quyền bang Michoacan.

Cùng ngày, tại thành phố cảng Lázaro Cárdenas, cách Uruapan khoảng 200 km, Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu bơ Mexico (APEAC) kêu gọi tổ chức một cuộc tuần hành nhằm yêu cầu tăng cường an ninh ở địa phương.

Các tổ chức và hiệp hội tại thành phố Uruapan cũng thông báo sẽ tổ chức “ngày đình công toàn thành phố” vào sáng 7/11, kêu gọi người dân treo nơ đen trước nhà hoặc cơ sở kinh doanh nhằm tưởng niệm nạn nhân.

Theo nhà chức trách Mexico, thành phố Uruapan hiện có hơn 300.000 dân sinh sống, song có nhiều tổ chức tội phạm như các băng nhóm CJNG, Knights Templar, Los Viagras, Pueblos Unidos và Los Blancos de Troya.

Trước đó, hôm 8/10, Thị trưởng Manzo từng kêu gọi Chính phủ liên bang và Tổng thống Claudia Sheinbaum không rút lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi địa bàn do tình hình an ninh vẫn còn phức tạp tại địa phương này./.

Mexico: Thị trưởng Uruapan bất ngờ bị ám sát đúng dịp “Ngày của Người chết” Thị trưởng Uruapan, ông Carlos Manzo, bị ám sát đúng vào ngày lễ "Ngày của Người chết" tại Mexico, cho thấy tình trạng bạo lực gia tăng tại khu vực này.