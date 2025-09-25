Thái Lan: Phương tiện đường thủy hỗ trợ giao thông ở Bangkok sau sự cố sập đường

Ngày 24/9, nhà chức trách Thái Lan đã triển khai phương tiện đường thủy phục vụ miễn phí nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn sau vụ sụt lún gần Bệnh viện Vajira ở thủ đô Bangkok, với một bến tàu mới được bổ sung để phục vụ hành khách mắc kẹt.



Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn truyền thông sở tại cho biết Cục Đường thủy thuộc Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan đã triển khai tàu tuần tra Jao Tha 214 để cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí cho người dân giữa bến tàu Thewet và bến tàu Kiakkai.

Biện pháp này được áp dụng nhằm giảm thiểu tình trạng gián đoạn giao thông do sự cố sập đường gần Bệnh viện Vajira xảy ra sáng cùng ngày, khiến một số tuyến đường bị phong tỏa.



Bên cạnh dịch vụ miễn phí, nhà điều hành tàu thủy điện Thai Smile Boat đã công bố một điểm dừng mới tại bến tàu Navamindra Maha Witthayalai. Bến tàu mới này, nằm phía sau Bệnh viện Vajira, cung cấp một tuyến đường thay thế cho hành khách đi đến khu vực Phra Nakhon và các quận lân cận ở thủ đô.



Cục Đường thủy xác nhận tàu Jao Tha 214 đang hoạt động miễn phí giữa bến tàu Thewet và bến tàu Kiakkai gần Nhà Quốc hội. Dịch vụ này, hoạt động từ 12h30 - 18h, sẽ tiếp tục cho đến khi tình hình giao thông được giải quyết. Cục cũng đang làm việc với Cơ quan Quản lý Giao thông Công cộng Bangkok (BMTA) để cung cấp dịch vụ xe buýt kết nối.



Trong một tuyên bố, Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Thai Smile (TSG) Kulpornpath Wongmajarapinya cho biết công ty đang thực hiện theo chỉ thị của Cục Đường thủy.

Bến tàu mới sẽ cung cấp một lựa chọn khác cho hành khách, giúp giảm bớt tình trạng giao thông đông đúc do việc đóng đường.



Bắt đầu từ ngày 25/9, các tàu thủy điện của Thai Smile Boat sẽ dừng thêm tại bến tàu Navamindra Maha Witthayalai. Vào giờ cao điểm, cứ 15 phút sẽ có một tàu đến.

Dịch vụ sẽ hoạt động hàng ngày từ 6h -17h, với đội ngũ nhân viên tận tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ hành khách. Công ty dự kiến phục vụ hàng nghìn hành khách mỗi ngày cho đến khi tình hình được giải quyết./.

Hố sụt lún khổng lồ giữa trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan Một đoạn đường trước bệnh viện Vajira đã bất ngờ bị sụt, tạo thành hố lớn có diện tích 30x30m và sâu tới 50m. (Ảnh: Reuters/TTXVN)