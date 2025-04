Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học bắt đầu nhận đơn từ 1/5

Hôm nay, 22/4, Cơ quan Giáo dục New Zealand cho biết đơn vị này chính thức mở cổng trực tuyến nhận hồ sơ ứng tuyển Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học (NZUA) từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/8.

Đối tượng xét học bổng là học sinh Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam, đã hoàn thành chương trình phổ thông Việt Nam hoặc quốc tế, nằm trong độ tuổi từ 16–19 vào thời điểm nộp hồ sơ và có thể nhập học tại New Zealand vào kỳ học tháng 2/2026.

Tống số có 14 suất học bổng, mỗi suất trị giá 15.000 NZD (tương đương khoảng 230 triệu đồng), áp dụng cho năm thứ nhất đại học. Các suất học bổng được phân bổ cho tất cả 8 đại học công lập New Zealand: Đại học Công nghệ Auckland: 3 suất, Đại học Waikato: 3 suất, Đại học Otago: 3 suất, Đại học Auckland: 1 suất, Đại học Massey: 1 suất, Đại học Victoria Wellington: 1 suất, Đại học Canterbury: 1 suất và Đại học Lincoln: 1 suất.

Ứng viên có thể chọn bất cứ ngành học nào trong các chương trình đào tạo bậc cử nhân của 8 đại học kể trên.

Các đại học New Zealand không hạn chế việc học sinh có thể ứng tuyển đồng thời học bổng chính phủ NZUA và học bổng riêng của trường. Một số đại học cho phép người học cộng gộp giá trị học bổng áp dụng cho các năm học đại học. Vì vậy, Cơ quan Giáo dục New Zealand khuyến khích ứng viên chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về từng đại học và chính sách học bổng của từng trường để có cơ hội nhận cả hai học bổng.

Quy trình xét học bổng chính phủ NZUA không yêu cầu ứng viên làm bài luận hay bài kiểm tra năng lực mà sẽ chú trọng câu chuyện đằng sau mỗi cá nhân bên cạnh các thành tích về học thuật và kỹ năng tiếng Anh. Học sinh có điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8,5 điểm trở lên và trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 7.0 sẽ đủ điều kiện để ứng tuyển. Các yêu cầu của các chương trình học khác như IB, A-level và quy trình ứng tuyển chi tiết được thông tin tại website chính thức: https://hocbongnzua.com/.

Ứng viên cần nhận được thư mời của một trong 8 trường đại học công lập của New Zealand. (Ảnh: ENZ)

Theo đó, học sinh ứng tuyển NZUA chỉ cần phải nộp: bảng điểm của năm cuối cấp; chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; video dài tối đa 1 phút 30 giây để trình bày nguyện vọng, thế mạnh cá nhân, hiểu biết về New Zealand và kế hoạch học tập và phát triển nếu nhận học bổng; thư mời nhập học từ một đại học ở New Zealand cho một chương trình cử nhân toàn thời gian tại New Zealand và bản scan hộ chiếu còn hiệu lực.

Cơ quan Giáo dục New Zealand cho hay học sinh cần ưu tiên xin thư mời nhập học từ đại học New Zealand mà mình mong muốn theo học trước và lưu ý điều kiện xin nhập học tại các trường sẽ khác điều kiện ứng tuyển học bổng NZUA. Hiện nay phần lớn các đại học New Zealand cho phép học sinh Việt Nam nộp đơn xin nhập học ngay khi có kết quả lớp 12 mà không cần phải đợi đến khi có chứng nhận tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia, hoặc nộp đơn ngay khi có điểm dự đoán nếu theo học chương trình IB hoặc A-level mà không cần phải đợi kết quả chính thức.

Sau khi nộp hồ sơ xin thư mời nhập học của các trường đại học, học sinh cần thông tin đến ENZ thông qua email vietnam@enz.govt.nz để ENZ hỗ trợ liên hệ các đại học ưu tiên xét các hồ sơ này. Khi đã có thư mời nhập học, học sinh điền đơn ứng tuyển học bổng NZUA trực tuyến trên cổng ứng tuyển học bổng. Học sinh có thể xin thư mời nhập học tại nhiều đại học New Zealand, tuy nhiên, chỉ có thể chọn một trường khi ứng tuyển NZUA.

Thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển NZUA bắt đầu từ ngày 1/5 đến hết 31/8, nhằm đảm bảo học sinh có đủ thời gian xin thư mời nhập học từ các đại học New Zealand.

Kết quả học bổng dự kiến được công bố vào tháng 10/2025.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ New Zealand cấp học bổng bậc đại học cho sinh viên Việt Nam. Việc cả 8 đại học công lập tham gia chương trình này nhằm tạo sự lựa chọn đa dạng cho người học. Trước đó, New Zealand đã cấp học bổng chính phủ cho học sinh bậc trung học phổ thông.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực châu Á của ENZ cho hay New Zealand có chính sách cởi mở dành cho sinh viên quốc tế với quy định sinh viên được làm thêm 20 giờ mỗi tuần trong kỳ học và 40 giờ mỗi tuần trong kỳ nghỉ, tạo điều kiện để người học có thêm trải nghiệm thực tế và trang trải chi phí khi đi học. Đặc biệt, với chính sách làm việc sau tốt nghiệp (Post Study Work Visa), sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân tại New Zealand có thể ở lại làm việc 3 năm để tích lũy kinh nghiệm trong môi trường làm việc đa văn hóa và hoạch định cho sự nghiệp của mình sau này./.