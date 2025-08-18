L’Oreal-UNESCO nhận hồ sơ học bổng tôn vinh nhà khoa học nữ

Học bổng L’Oreal-UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học (L'Oréal-UNESCO For Women in Science) nằm trong khung Giải thưởng Quốc tế vinh danh các nhà khoa học nữ trên toàn cầu.

Đây là chương trình phối hợp giữa L’Oreal và UNESCO nhằm động viên khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển của nữ giới trên con đường nghiên cứu khoa học.

Mỗi năm, giải thưởng L’Oreal-UNESCO For Women in Science vinh danh 5 nhà khoa học nữ xuất sắc được đề cử bởi các nhà khoa học hàng đầu thế giới để nhận giải thưởng trị giá 100 ngàn euro mỗi giải.

Để thúc đẩy sự nghiệp khoa học của các nhà khoa học thế giới, từ năm 2000, chương trình Giải thưởng này được mở rộng với Giải thưởng Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới, vinh danh 15 nhà khoa học nữ trẻ hàng năm từ 5 châu lục và chương trình Học bổng nghiên cứu khoa học được trao tại các quốc gia có sự hiện diện của L’Oreal.

Chương trình học bổng L’Oreal-UNESCO For Women in Science được thực hiện tại Việt Nam từ năm 2009 nhằm nhận diện tôn vinh các nhà khoa học nữ trẻ tại Việt Nam qua 2 nhóm ngành nghiên cứu là Khoa học Sự sống & Khoa học Vật liệu. Hàng năm, L’Oreal mở đơn học bổng để vinh danh 3 nhà khoa học nữ có đề án nghiên cứu hiện đại, đột phá để đóng góp vào sự phát triển của tri thức khoa học và lợi ích cho cộng đồng. Mỗi học bổng trị giá 150 triệu đồng.

Để tham gia chương trình học bổng L’Oreal- UNESCO For Women in Science tại Việt Nam, các nhà khoa học nữ phải có quốc tịch Việt nam, trong độ tuổi không quá 45 tuổi, có học vị Tiến sỹ và có quá trình nghiên cứu khoa học.

Đề án nghiên cứu khoa học xin học bổng có thể mới bắt đầu hoặc đang trong quá trình thực hiện, không bao gồm nghiên cứu liên quan đến mỹ phẩm. Hồ sơ cần được hoàn tất và gửi đến chương trình trước 18 giờ ngày 30/9/2025.

Hội đồng khoa học độc lập L’Oreal- UNESCO For Women in Science tại Việt Nam sẽ tiến hành bình chọn ứng viên xuất sắc cho từng năm và công bố kết quả vào tháng 11 hàng năm.

Các ứng viên nhận học bổng khoa học tại các quốc gia sẽ tiếp tục được đề cử cho Giải thưởng Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới vào năm kế tiếp của năm nhận học bổng.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Vân Trang, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Y sinh học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương, nhà khoa học nhận học bổng L’Oreal-UNESCO For Women in Science tại Việt Nam chia sẻ : “ Tôi tâm đắc với sứ mệnh của chương trình này là giúp cho những nhà khoa học nữ không còn 'vô hình' nữa. Sự vô hình này đôi khi không phải đến từ bên ngoài mà là sự rụt rè, e ngại của bản thân. Tôi cũng từng có cảm giác như vậy và Giải thưởng này đã giúp tôi cảm thấy tự tin hơn bởi những công trình của mình được vinh danh, trân trọng, và bản thân tôi cũng gắn kết được với một mạng lưới các nhà khoa học nữ luôn sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ nhau.”./.

