Học bổng Future VPBanker 2025: Chắp cánh hành trình tài năng trẻ Việt Nam

Năm 2025 là năm thứ hai liên tiếp VPBank khởi động chương trình Học bổng Future VPBanker với tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng, tiếp nối sứ mệnh “Vì một Việt Nam Thịnh Vượng” và khẳng định cam kết đầu tư bền vững cho lớp nhân tài trẻ.

Học bổng Future VPBanker 2025 được triển khai toàn quốc, hướng đến đối tượng là các sinh viên năm 3, năm 4 đang theo học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu và các chuyên ngành có liên quan.

Hơn cả một học bổng và hỗ trợ tài chính, Future VPBanker 2025 mang đến hành trình khai phá tiềm năng, định hình sự nghiệp và kiến tạo tương lai bền vững cho các tài năng trẻ trong ngành ngân hàng hiện đại, năng động và sáng tạo.

Mỗi suất học bổng trị giá lên tới 20 triệu đồng sẽ được trao cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, từng đạt giải thưởng trong các cuộc thi, dự án khoa học, giành học bổng cấp trường, quốc gia hoặc quốc tế, đồng thời thể hiện tố chất lãnh đạo và tư duy tiên phong qua vai trò dẫn dắt tập thể, câu lạc bộ hay các dự án cộng đồng...

Đặc biệt, các sinh viên nhận học bổng Future VPBanker 2025 sẽ có cơ hội trở thành Đại sứ thương hiệu tuyển dụng VPBank - đại diện hình ảnh của ngân hàng tại các trường đại học và sự kiện lớn của VPBank, đồng thời là cầu nối giúp lan tỏa tinh thần nghề nghiệp tích cực tới cộng đồng sinh viên cả nước.

Bên cạnh đó, những sinh viên được vinh danh còn được gia nhập cộng đồng Future VPBanker Tài năng - một mạng lưới kết nối những bạn trẻ ưu tú, nơi họ có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng nghề nghiệp và tư duy lãnh đạo, đồng thời hưởng nhiều đặc quyền riêng biệt dành cho thành viên.

Future VPBanker 2025 cũng mang lại lợi thế nghề nghiệp vượt trội cho người tham gia, khi các sinh viên nhận học bổng sẽ được ưu tiên cơ hội thực tập, làm việc tại VPBank, đặc biệt là quyền tuyển thẳng vào vòng phỏng vấn cuối cùng chương trình VPBank Young Talents 2026 - chương trình tuyển dụng và phát triển các sinh viên mới ra trường thành các quản lý lãnh đạo trẻ của VPBank.

Đại diện VPBank chia sẻ: “Học bổng Future VPBanker không dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình trưởng thành, giúp họ khám phá tiềm năng, phát triển nghề nghiệp và mở ra cơ hội để các bạn sinh viên trở thành một phần của Miền đất Nhân tài VPBank - nơi mỗi cá nhân đều được khuyến khích tỏa sáng và chung tay kiến tạo thịnh vượng bền vững cho Việt Nam.”

Học bổng Future VPBanker 2025 đánh dấu bước tiếp nối của chuỗi các hoạt động đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mà VPBank kiên trì thực hiện nhiều năm qua.

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang chuyển mình mạnh mẽ, thế hệ nhân lực ngân hàng tương lai không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn cần khả năng thích ứng nhanh, tư duy sáng tạo và tinh thần đổi mới liên tục. Thông qua chương trình, VPBank không chỉ tìm kiếm những gương mặt trẻ tài năng mà còn mong muốn truyền cảm hứng, đồng hành, bồi dưỡng để họ trở thành thế hệ mới bản lĩnh, sáng tạo và sẵn sàng dẫn dắt sự thay đổi trong kỷ nguyên số.

Học bổng Future VPBanker 2025 vì thế cũng là lời cam kết của VPBank trong việc xây dựng một cộng đồng ngân hàng hiện đại, sáng tạo và bền vững, hướng tới mục tiêu chung “Vì một Việt Nam Thịnh Vượng”./.

