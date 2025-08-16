Đón đoàn cán bộ, chiến sỹ Quân đội Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành

Ngày 16/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh diễn ra lễ đón 120 cán bộ, chiến sỹ Quân đội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị được Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ trực tiếp đón 120 cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Lào làm thủ tục qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đồng thời hướng dẫn đoàn lên xe và tiếp tục hành quân về Thủ đô Hà Nội, để hợp luyện và tham gia diễu binh trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sáng nay, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo, thời tiết không thuận lợi, sương mù dày đặc nhưng 120 cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Lào được lựa chọn sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành đều vui tươi phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau 3 tháng luyện tập vất vả tại quê hương, hôm nay 120 cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 năm nay tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau hơn 1 giờ làm thủ tục, 120 cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Lào đã được lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và ngành chức năng hướng dẫn lên xe và tiếp tục hành quân về Thủ đô Hà Nội sẵn sàng cùng các đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, Quân đội Nhân dân Lào cử đoàn cán bộ, chiến sỹ tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam.

Trước đó, họ đã tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)./.

Hơn 16.000 chiến sỹ lực lượng vũ trang tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành A80 tiến hành tổng hợp luyện lần cuối cùng tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Đại lễ.