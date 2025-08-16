Chính trị

Tặng quà, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80

Đại tướng Phan Văn Giang, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã tặng quà, động viên các chiến sỹ trong buổi tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80, diễn ra sáng 16/8.

ttxvn-tong-hop-luyen-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-a80-8214497.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn-tong-hop-luyen-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-a80-8214500.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà các lực lượng tham gia hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn-tong-hop-luyen-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-a80-8214469-1.jpg
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng quà các lực lượng tham gia hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn-tong-hop-luyen-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-a80-8214539.jpg
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng quà các lực lượng tham gia hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn-tong-hop-luyen-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-a80-8214469-7.jpg
Khối diễu duyệt tổng hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn-tong-hop-luyen-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-a80-8214469-6.jpg
Khối diễu duyệt tổng hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn-tong-hop-luyen-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-a80-8214469-5.jpg
Lực lượng Tăng thiết giáp tại buổi tổng hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn-tong-hop-luyen-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-a80-8214469-4.jpg
Khối diễu hành tổng hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn-tong-hop-luyen-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-a80-8214469-3.jpg
Lực lượng Tăng thiết giáp tại buổi tổng hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn-tong-hop-luyen-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-a80-8214469-2.jpg
Lực lượng Tăng thiết giáp tại buổi tổng hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn-tong-hop-luyen-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-a80-8214469-1-777.jpg
Xe thiết giáp. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn-tong-hop-luyen-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-a80-8214501.jpg
Khối kỵ binh hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Diễu binh #Diễu hành #Quốc khánh
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tin liên quan

Chương trình diễu binh, diễu hành sáng mùng 2/9/2025

Chương trình diễu binh, diễu hành sáng mùng 2/9/2025

Khối nghi trượng mở đầu màn diễu hành, tiếp đó là diễu binh của các khối đi bộ gồm quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an, rồi đến khối xe pháo quân sự, lực lượng vũ trang trên biển.

Tin cùng chuyên mục