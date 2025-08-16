Tặng quà, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng: Phát triển nhà ở xã hội thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta
Thủ tướng nhấn mạnh chương trình xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội đến năm 2030 không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, với mục tiêu đảm bảo quyền an cư cho mọi người dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu
Sáng 16/8/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025).
Hơn 16.000 chiến sỹ lực lượng vũ trang tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành
Lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành A80 tiến hành tổng hợp luyện lần cuối cùng tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Đại lễ.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành
Gần 16.000 cán bộ, chiến sỹ và hệ thống vũ khí, khí tài tham gia hợp luyện dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, đảm bảo từng bước đi, từng nội dung nghi lễ hoàn hảo, thể hiện sức mạnh, ý chí và lòng tự hào dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội tri ân các bậc tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các bậc tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang.
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại khu di tích lịch sử, cách mạng ở Tuyên Quang
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dâng hương tại Lán Nà Nưa, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đình Tân Trào, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Sáng 16/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Tổng Bí bí thư Nông Đức Mạnh cùng đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Hà Nội: Khánh thành công trình trụ sở Bộ Công an tại 96 Nguyễn Du
Được xây dựng trong gần 18 tháng, trụ sở Bộ Công an tại 96 Nguyễn Du vừa khánh thành là công trình trọng điểm hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân.
Thủ tướng: Quyết tâm hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025
Thủ tướng nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội là “mệnh lệnh từ trái tim,” yêu cầu các địa phương tăng tốc, huy động toàn hệ thống chính trị và xã hội để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà trong năm nay.
Đảng bộ Quân khu 7 tạo dấu ấn với “Đại hội không giấy”
Không dùng tài liệu in, mô hình “Đại hội không giấy” tại Đảng bộ Quân khu 7 và nhiều cấp ủy cơ sở minh chứng cho quyết tâm đưa Nghị quyết 57-NQ/TW vào cuộc sống, phù hợp xu thế chuyển đổi số quốc gia.
80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về lực lượng Công an nhân dân.
Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình: Linh thiêng và tự hào
Sáng 16/8, có 10.000 người tham gia Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, rồi cùng nhau tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước."
Cựu Bộ trưởng Israel: Việt Nam là biểu tượng của hòa bình, đổi mới và kết nối
Đánh giá chính sách Đổi mới của Việt Nam, cựu Bộ trưởng Tư pháp Israel Yossi Beilin cho rằng Việt Nam không chỉ thành công về kinh tế mà còn vươn lên trong vai trò là trung gian hòa giải quốc tế.
Lãnh đạo Việt Nam-Campuchia trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực
Chiều 15/8, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet.
Thủ tướng dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Hà Nội-từ mùa Thu lịch sử năm 1945'
Tối 15/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội-từ mùa Thu lịch sử năm 1945.”
Thủ tướng chỉ đạo triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay Tổ chỉ huy tiền phương chỉ đạo triển khai Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên trong giai đoạn nước rút; hợp long cầu Phong Châu mới vào ngày 28/8/2025.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Hội nghị xúc tiến đầu tư ở Bắc Ninh
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới cho 9 doanh nghiệp FDI và 7 doanh nghiệp trong nước; trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 9 doanh nghiệp FDI.
Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu đẩy mạnh thực hiện "bộ tứ nghị quyết trụ cột"
Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, có tư duy đổi mới, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị.
Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam-Campuchia sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD
Thủ tướng Việt Nam và Campuchia nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,” đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD.
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Cuba thúc đẩy hợp tác an ninh mạng
Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an và Tổng cục Phản gián, Bộ Nội vụ Cuba trong lĩnh vực an ninh mạng đã diễn ra chiều 15/8, tại Hà Nội.
Khắc phục những vướng mắc trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phản ánh khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025-2030.
Đón đoàn Quân đội Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành dịp 2/9
Đây không chỉ là hoạt động giao lưu quân sự, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba vượt qua khoảng cách địa lý
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam-Cuba đã vượt qua mọi khuôn khổ thông thường trong ngoại giao, trở thành mối quan hệ đặc biệt – vừa là đồng chí, vừa là anh em.
Họp BCĐ TW kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
Ban Chỉ đạo TW kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 họp về công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.
Quốc hội "tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân"
Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ về những thành tựu nổi bật của Quốc hội khóa XV cũng như các nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong thời gian tới để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
