Tặng quà, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80

Thủ tướng nhấn mạnh chương trình xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội đến năm 2030 không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, với mục tiêu đảm bảo quyền an cư cho mọi người dân.