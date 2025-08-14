Xe đặc chủng chiến đấu chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh

Buổi tổng hợp luyện lần 3 diễu binh A80 gây ấn tượng với xe đặc chủng chống khủng bố lần đầu xuất hiện, cùng nhiều phương tiện hiện đại của Công an

Buổi tổng hợp luyện lần 3 cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tiếp tục mang đến màn trình diễn mãn nhãn của hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại.

Đáng chú ý, khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lần đầu xuất hiện ở buổi tổng hợp luyện. Mẫu xe đặc chủng này được trang bị giáp chống đạn và các phương tiện chiến đấu tiên tiến, có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin.

Ngoài ra, khối xe đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân còn mang đến nhiều loại phương tiện: xe chỉ huy, xe hộ tống, xe tác chiến dưới nước, xe chống bạo loạn, xe phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Các lực lượng sẽ còn một buổi tổng hợp luyện trước khi sơ duyệt, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình./.