Những cánh bay của niềm tin và tự hào chuẩn bị cho nhiệm vụ A80

Tháng Tám, nắng trải vàng trên đường băng sân bay Kép, ánh sáng dịu nhưng đủ khiến mồ hôi ướt đẫm lưng áo những người lính kỹ thuật đang tỉ mẩn kiểm tra các máy bay chiến đấu hiện đại.

Bên cạnh, các phi công đã vào vị trí, hoàn tất chuẩn bị chuyến bay luyện tập cho nhiệm vụ A80- một phần trong chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đúng 10 giờ sáng, buồng lái chiếc tiêm kích SU-30MK2 mở ra, phi công bước vào. Trong ánh nắng trong vắt, “hổ mang chúa” rời sân đỗ, hướng ra đường băng rồi ngẩng mũi, lao vút vào không trung trong chuyến bay trinh sát khí tượng đầu tiên trong ngày.

Không lâu sau đó, từng biên đội SU-30MK2, Yak-130 và L-39NG của các Trung đoàn Không quân 910, 940 và 927 nối tiếp nhau cất cánh. Những luồng sóng nhiệt cuộn lên từ động cơ phản lực dội ngược lại mặt đường băng.

Đội hình bay đang luyện tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Từ sân bay Kép, các cánh bay tiến về Thủ đô Hà Nội. Giữa tầng không, các biên đội máy bay chiến đấu hiện đại của Không quân nhân dân Việt Nam thực hiện các bài bay chiến thuật, biểu diễn đội hình. Tất cả nhằm chuẩn bị cho màn bay trình diễn đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình- nơi thiêng liêng ghi dấu thời khắc khai sinh nước Việt Nam mới.

So với những màn bay trình diễn trước thì lần này, quy mô nhiệm vụ A80 lớn hơn nhiều. Không chỉ tăng về số lượng, chủng loại máy bay cũng đa dạng hơn khiến công tác chuẩn bị hậu cần, kỹ thuật, đảm bảo an toàn bay và huấn luyện phi công được các đơn vị đặc biệt chú trọng.

Trung đoàn 927- đơn vị chủ lực của Sư đoàn 371, gánh vác vai trò trung tâm trong toàn bộ kế hoạch, đồng thời làm đầu mối điều phối các đơn vị bạn từ miền Nam ra Bắc tham gia nhiệm vụ.

Đại tá Lê Xuân Minh - Chính ủy Trung đoàn 927 cho biết, nếu như thường ngày Trung đoàn chỉ có nhiệm vụ huấn luyện SU-30MK2 nhưng lần này còn có thêm L-39NG- loại máy bay phản lực huấn luyện chiến đấu nâng cao và Yak-130- loại máy bay phản lực đa nhiệm. Điều này đồng nghĩa với việc phải mở rộng công tác huấn luyện, làm chủ tính năng chiến thuật, kỹ thuật khác nhau của từng loại máy bay, cũng bởi vậy mà công tác huấn luyện và bảo đảm bay khó khăn, phức tạp hơn trước rất nhiều.

Phi công trong buồng lái máy bay trực thăng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trên mặt đất, do sự đa dạng của chủng loại máy bay đã kéo theo sự đa dạng của phương tiện kỹ thuật đảm bảo, từ điện, khí, xe chuyên dụng đến các thiết bị mặt đất khác. Theo lời Đại tá Lê Xuân Minh thì “mọi thứ đều phải tính toán tỉ mỉ, chính xác, không được phép có sai sót, dù là nhỏ nhất.”

“Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, đặc biệt là với các trung đoàn bạn. Tất cả các phi công đều được giáo dục chính trị sâu sắc, quán triệt rõ các yếu lĩnh động tác, quy chế sân bay và các quy định bảo đảm an toàn bay. Mỗi biên đội, mỗi tốp bay đều tập luyện phối hợp thuần thục. Tất cả đều hướng tới mục tiêu là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80,” Đại tá Lê Xuân Minh nhấn mạnh.

Từ nhiều tháng nay, ngay sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên, Trung đoàn 927 đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch huấn luyện chi tiết, tổ chức lựa chọn phi công kỹ lưỡng.

Những người được phân công nhiệm vụ đều là các phi công đã từng tham gia các sự kiện lớn như Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024, hay nhiệm vụ A50- chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Song song với đó, các phi công trẻ có bản lĩnh và kỹ năng xuất sắc cũng được bố trí vào đội hình để vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa được đào tạo nâng cao.

Đội hình bay đang luyện tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đi dọc trên đường băng về khu kỹ thuật khi vừa hoàn thành một chuyến bay huấn luyện và hạ cánh an toàn xuống sân bay Kép, phi công Vũ Nguyễn Hùng Cường - Trung tá, Phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn Không quân 371 chia sẻ: Đây là một trong những nhiệm vụ đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc nhất từ trước đến nay. Tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh có 10 tốp máy bay trên trời nên giãn cách thời gian và khoảng cách giữa các tốp chỉ khoảng 10 giây với cự ly tầm 1,5km. Bởi vậy, đòi hỏi sự chính xác là tuyệt đối.

“Vào tháng 9 do thời tiết nên tầm nhìn sẽ hạn chế hơn và không được thuận lợi như lúc này. Do đó các bài huấn luyện yêu cầu chúng tôi phải tuyệt đối chính xác về dẫn đường và giữ đội hình,” phi công Vũ Nguyễn Hùng Cường chia sẻ.

Không chỉ là huấn luyện kỹ thuật thuần túy, theo chia sẻ của các phi công, A80 còn là cơ hội để hun đúc tinh thần trách nhiệm, ý chí chính trị và niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sỹ Không quân nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, với những phi công trẻ lần đầu tham gia trình diễn tại sự kiện tầm vóc quốc gia, đây là thử thách không nhỏ nhưng cũng là vinh dự lớn lao.

Niềm vui của phi công trở về sân bay sau khi thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chia sẻ về vinh dự này, Thượng úy Bùi Cao Khánh, giáo viên Trung đoàn 940, Trường Sỹ quan Không quân cho hay: “Chúng tôi cơ động từ miền Nam ra Bắc thực hiện nhiệm vụ bay đội hình 6 chiếc. Thời tiết ở ngoài này rất khắc nghiệt, nắng nóng và trời mù khiến việc quan sát rất khó khăn. Tôi nghĩ là nhiệm vụ nào cũng có khó khăn, điều quan trọng là mình phải giữ tinh thần sẵn sàng thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ trong đội hình.”

Một ngày chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 thường bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 6 giờ chiều.

Ngoài giờ bay, các phi công còn phải chuẩn bị nội dung bài bay, luyện tập các phương án, tính toán số liệu, thành thục yếu lĩnh và kiểm tra vấn đáp. Đó là một chu trình khép kín và bền bỉ, nghiêm túc. Thử thách với họ không chỉ là kỹ thuật, mà còn là thời tiết. Khi đóng kín buồng lái, bên ngoài nhiệt độ có thể lên tới 45 độ C, mồ hôi chảy ròng trong không gian kín hẹp, áp lực đè nặng, song không có người phi công không quân nào chùn bước.

Với tinh thần “sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng chiến thắng”, các cán bộ, chiến sỹ Không quân nhân dân Việt Nam tham gia nhiệm vụ A80 đang miệt mài luyện tập mỗi ngày.

Họ gác lại tất cả mệt nhọc của nắng gió, áp lực công việc để hướng tới đích chung - góp phần tạo nên dấu ấn thiêng liêng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Sư đoàn 325 vượt nắng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80 Nhiệm vụ A80 không chỉ là vinh dự mà còn là thử thách lớn lao, đòi hỏi từng cán bộ, chiến sĩ phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và bản lĩnh người lính Cụ Hồ.