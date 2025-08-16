Chương trình diễu binh, diễu hành sáng mùng 2/9/2025

Khối nghi trượng mở đầu màn diễu hành, tiếp đó là diễu binh của các khối đi bộ gồm quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an, rồi đến khối xe pháo quân sự, lực lượng vũ trang trên biển.

Chương trình diễu binh diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào sáng ngày 2/9/2025.

Chương trình được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Chương trình diễu binh, diễu hành gồm rước đuốc truyền thống; bắn pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh diễu hành.

Các khối diễu binh, diễu hành theo thứ tự như sau:

Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội trước, tiếp đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân tự vệ, các khối công an.

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển (sẽ tiến hành ở Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình, tổ chức đồng thời với phần diễu binh bằng xe pháo quân sự tại Hà Nội.

Sau đó đến diễu hành của các khối quần chúng và khối văn hóa thể thao./.