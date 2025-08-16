Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Sáng 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng hợp luyện lần thứ tư.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì tổng hợp luyện. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; đại diện Bộ Công an và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành. Nội dung diễu binh, diễu hành có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại. Trong đó, có nhiều sản phẩm do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và chế tạo như: Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, máy bay không người lái (UAV), radar...

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng hợp luyện diễn ra trong điều kiện trời mưa, Bộ trưởng Phan Văn Giang động viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng: “Quần áo các đồng chí sẽ ướt, vũ khí trang bị các đồng chí sẽ phải bảo quản. Rất mong chúng ta cố gắng khắc phục điều kiện thời tiết để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Nếu vào ngày Quốc khánh - ngày chính lễ diễu binh mưa như thế này, chúng ta vẫn phải đi thật tốt. Không vì điều kiện thời tiết, không vì áo ướt, không vì mặt đầy nước mưa mà chúng ta đi không tốt. Không có thời gian để chúng ta làm lại.”

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, từ dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và lần này là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước, mỗi ngày, mỗi bước đi, mỗi hành động, việc làm và lòng quyết tâm của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“Rất nhiều đồng chí xung phong. Có những khối 100% các đồng chí xung phong tham gia diễu binh, diễu hành đợt này. Từ đó có thể thấy ý chí, trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước của cán bộ chiến sĩ, của thanh niên chúng ta bây giờ lên rất cao,” Bộ trưởng nói.

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, đặc biệt là những đồng chí có hoàn cảnh rất khó khăn song đã khắc phục, gác lại việc riêng để tham gia nhiệm vụ hết sức ý nghĩa.

Khối kỵ binh hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

“Tôi rất thán phục những đồng chí tham gia cả ba cuộc diễu binh, tính từ ngày 7/5/2024 đến nay. Rất nhiều đồng chí tham gia hai cuộc diễu binh. Có trường hợp cả cặp vợ chồng đều tham gia diễu binh, diễu hành. Đây là điều rất đáng trân trọng trước trách nhiệm của từng người, từng cá nhân, từng đồng chí với tập thể, với Tổ quốc, với đất nước,” Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ.

Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá rất cao phần diễu binh, diễu hành của các khối nữ, khối quân nhạc... Đối với khối xe của cả hai lực lượng Quân đội và Công an, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhận xét “đi rất tốt, rất đều,” đồng thời mong muốn các lực lượng sẽ tái hiện những vẻ đẹp, sức mạnh này trong ngày chính thức diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, để từng bước đi trở nên mạnh mẽ hơn, hùng tráng hơn.

Các khách mời quốc tế và bạn bè năm châu trên thế giới khi theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành của chúng ta, nhìn vào lực lượng Quân đội, Công an và dân quân du kích cũng như các lực lượng khác, sẽ thấy rõ được sự đoàn kết được thể hiện qua sức mạnh này.

“Thời gian không bao giờ quay trở lại nhưng ký ức sẽ còn mãi mãi với chúng ta,” Bộ trưởng xúc động chia sẻ.

Cho biết đây là lần đầu tiên chúng ta có lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc tham gia diễu binh, với các lực lượng: Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định với thế giới rằng chúng ta đầy đủ các lực lượng, các quân binh chủng... để bảo đảm an ninh nội địa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nhắc nhở thời gian từ nay đến ngày diễn ra Lễ kỷ niệm không còn dài, chỉ còn hơn hai tuần, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tiểu ban Diễu binh, diễu hành chỉ đạo các khối tổ chức luyện tập khoa học, tự rút kinh nghiệm kịp thời đến từng cá nhân cụ thể; tiếp tục bảo đảm hậu cần và nền nếp sinh hoạt khoa học để bảo đảm an toàn và giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị cho ngày chính thức làm nhiệm vụ.

“Không chỉ là trăm người như một mà khối nào cũng phải như một. Kể cả đi bộ, khối đứng, khối xe và tất cả các lực lượng bảo đảm cho chúng ta, kể cả những đồng chí diễu binh, quân nhạc cũng phải như một... Chúng ta đã cố gắng, rất mong thời gian còn lại chúng ta phải quyết tâm nhiều hơn,” Bộ trưởng lưu ý và động viên các lực lượng.

Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của tất cả các lực lượng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng hoạt động diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm tới đây sẽ thành công tốt đẹp, đem lại niềm tự hào cho dân tộc, cho đất nước và mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80./.

