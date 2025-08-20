Chi tiết phân luồng giao thông ngày 21/8 phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Cục Cảnh sát giao thông thông báo phân luồng giao thông tạm thời từ 10 giờ ngày 21/8 đến 5 giờ ngày 22/8/2025 (các ngày khác Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục thông tin đến người dân).

Đối tượng phân luồng: xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại 45 chỗ trở lên (trừ xe ôtô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ Lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

Cụ thể:

1. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Bắc đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại

1.1. Các phương tiện từ Quốc lộ 32 → đường tỉnh 316 → đường tỉnh 317 → Quốc lộ 6 đi các tỉnh Tây Bắc (không đi qua cầu Đồng Quang, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Trung Hà, cầu Văn Lang).

1.2. Các phương tiện đến nút giao IC4, IC8 của Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) và nút giao Quốc lộ 2 với Quốc lộ 2C đi theo lộ trình phân luồng tại điểm 1.1.

2. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Bắc đi các tỉnh Đông Bắc và ngược lại

Các phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A → Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) → rẽ vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) tại nút giao Quốc lộ 18 với CT07 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → đi đến nút giao với Vành đai 3 (gần cầu Phù Đổng) → Quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01)) đi các tỉnh Đông Bắc.

3. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh Tây Bắc (Quốc lộ 6) đi phía Nam và ngược lại.

3.1. Tại ngã ba Mãn Đức (km 101+120 Quốc lộ 6, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ): đi theo Quốc lộ 12B đến ngã ba Chợ Mía (km 496+600 đường Hồ Chí Minh, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) → đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam.

3.2. Tại Dốc Cun (km 83+530 Quốc lộ 6, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ): đi theo tỉnh lộ 12B → ngã ba Hàng Đồi (km 47+700 ĐT12B) → Quốc lộ 21 → đường Hồ Chí Minh (km 450+900, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ) đi Thanh Hoá, các tỉnh phía Nam.

4. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Tây Bắc hoặc phía Đông

4.1. Đối với tuyến Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01):

4.1.1. Nút Đồng Giao (km 282 CT01, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình): đi theo hướng đại lộ Hoa Lư → Quốc lộ 12B → đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ, Tây Bắc.

4.1.2. Nút Mai Sơn (km 274 CT01, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình): đi theo tuyến tránh thành phố Ninh Bình cũ → Quốc lộ 1 đến nút giao với Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường tránh Phủ Lý đi Phú Thọ, các tỉnh Tây Bắc.

Các phương tiện rẽ phải vào Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) đi các tỉnh phía Đông.

4.1.3. Nút Cao Bồ (km 260 CT01, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình): theo Quốc lộ 10 đi các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Quảng Ninh).

4.1.4. Nút Liêm Tuyền (km 230 CT01, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình): đi Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Đông. Các phương tiện đi theo Quốc lộ 21B → đường tránh Phủ Lý đi Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc.

4.1.5. Nút Vực Vòng (km 219 CT01, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình): đi theo Quốc lộ 38 → cầu Yên Lệnh → Quốc lộ 39 → phố Nối → Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

4.2. Đối với tuyến Quốc lộ 1A:

4.2.1. Nút giao Duyên Hà (km 274 Quốc lộ 1A): đi theo lộ trình phân luồng tại điểm 3.1.2 mục II Thông báo này.

4.2.2. Nút giao Quốc lộ 1A với tuyến tránh Phủ Lý (km 235+800 Quốc lộ 1A): đi theo lộ trình phân luồng tại điểm 3.1.4 mục II Thông báo này.

5. Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại

5.1. Đối với tuyến Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04):

5.1.1. Từ nút giao Yên Mỹ (km 21+500 CT04, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên): đi vào đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → nút giao Liêm Tuyền hoặc vào Quốc lộ 39 qua cầu Yên Lệnh → Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

5.1.2. Từ nút giao Yên Mỹ vào Quốc lộ 5 → Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

5.2. Đối với tuyến Quốc lộ 5:

5.2.1. Từ cầu vượt Nhân Hòa (km 24+250 Quốc lộ 5): → Quốc lộ 39 → cầu Yên Lệnh hoặc đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

5.2.2. Từ Quốc lộ 5 → Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

6. Các phương tiện từ các tỉnh Đông Bắc đi các tỉnh phía Bắc, phía Đông và ngược lại

6.1. Đối với tuyến Quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01)):

6.1.1. Từ cầu vượt Khả Lễ (km 139 Quốc lộ 1A) → Quốc lộ 18 hoặc đến nút giao với CT07 đi các tỉnh phía Bắc.

6.1.2. Các phương tiện đến cầu vượt Bồ Sơn (km 138+500 Quốc lộ 1A) → Quốc lộ 38 → Quốc lộ 17 đi vào Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (km 7 CT04) đi các tỉnh phía Đông.

6.2. Đối với đường tỉnh 295B (Quốc lộ 1A cũ):

6.2.1. Từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 (Cột đồng hồ Từ Sơn, km 154+100 ĐT 295B) rẽ phải vào đường tỉnh 277 mới (hướng đi Đồng Kỵ) → đường tỉnh 286 → đường Huỳnh Thúc Kháng (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → Quốc lộ 18 đi các tỉnh phía Bắc.

6.2.2. Các phương tiện đến từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 → Quốc lộ 1A (hướng đi Đền Đô) đi các tỉnh phía Đông.

Tuyến đường, thời gian, chủng loại phương tiện giao thông đường bộ cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế hoạt động trong khu vực nội thành Hà Nội, thực hiện theo Thông báo phân luồng giao thông tạm thời của Công an Thành phố Hà Nội.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo trong thời gian thực hiện phân luồng doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện thuộc đối tượng phân luồng và nhân dân khi tham gia giao thông cần hạn chế tối đa tham gia giao thông trên các tuyến, đoạn tuyến và khung thời gian thông báo tạm thời hạn chế phương tiện giao thông đường bộ.

Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chú ý: đi đúng phần đường, làn đường; giữ khoảng cách, tốc độ; không dừng, đỗ xe trái quy định; khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho xe được quyền ưu tiên; tuân thủ sự hướng dẫn, điều khiển giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác.

Trước khi tham gia giao thông, chủ động kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện bảo đảm không để phương tiện xảy ra các sự cố, tai nạn giao thông gây cản trở giao thông. Chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, tuyến đường phù hợp trong thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ kỷ niệm./.

