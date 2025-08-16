Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ chương trình 'Tự hào là người Việt Nam'

Ngày 15/8, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật chính luận “Tự hào là người Việt Nam” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Từ 12 giờ ngày 17/8 cho đến khi chương trình “Tự hào người Việt Nam” kết thúc, Công an thành phố Hà Nội cấm triệt để tất cả các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình) và Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình).

Bên cạnh đó, tạm cấm các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác) và hạn chế đối với xe ôtô cá nhân, xe môtô hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến Hồ Hùng Mậu), Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Tân Mỹ, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm, đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh khu vực cấm đường như sau:

Các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 có thể di chuyển hướng Đại lộ Thăng Long đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai 3 và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, Công an thành phố yêu cầu người dân chấp hành theo quy định về hoạt động giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/1/2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ thông báo phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường bị ảnh hưởng; đồng thời tạm dừng trông giữ phương tiện trên các tuyến phố cấm triệt để phương tiện nêu trên.

Để đảm bảo chương trình diễn ra thành công, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông cần tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng./.

