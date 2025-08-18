Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, ngày 16/8 (giờ địa phương), tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, đã diễn ra Lễ thành lập và ra mắt Ban liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Áo dưới sự chứng kiến của Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cùng các cán bộ Đại sứ quán.

Tham dự buổi lễ có đại diện các hội, nhóm tiêu biểu trong cộng đồng người Việt tại Áo.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nội quy, Quy chế hoạt động và nhân sự tham gia Ban liên lạc, gồm 10 thành viên là đại diện của các tổ chức: Hội người Hải Phòng, Hội Phụ nữ, Hội Sinh viên, Hội Hương Việt, Hội Doanh nghiệp, Hội Phật tử và Nhóm Trí thức người Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Việc thành lập Ban liên lạc là kết quả của một quá trình dài kết nối, tập hợp giữa các hội, nhóm và các thế hệ người Việt tại Áo, đồng thời thể hiện sự đồng hành tích cực của Đại sứ quán Việt Nam trong công tác cộng đồng.

Đây là dấu mốc quan trọng nhằm tăng cường gắn kết nội bộ, tạo nền tảng tiến tới thành lập Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Áo khi đủ điều kiện pháp lý và tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Kim Dung, Trưởng Ban liên lạc, đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt tại Áo, cũng như những nỗ lực kết nối giữa các hội, nhóm.

Bà nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hợp tác và cam kết Ban liên lạc sẽ phát huy vai trò gắn kết, xây dựng cộng đồng ngày càng lớn mạnh, luôn hướng về quê hương đất nước và đồng hành cùng Đại sứ quán trong công tác cộng đồng.

Về phần mình, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng biểu dương sự nỗ lực, tinh thần thống nhất cao của các hội, nhóm trong cộng đồng; đồng thời khẳng định mối quan hệ phối hợp giữa cộng đồng với Đại sứ quán ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Đại sứ nhấn mạnh 3 thông điệp mà Ban liên lạc cần tiếp tục phát huy: đoàn kết một lòng, tương thân tương ái và hướng về quê hương trong thời đại phát triển và hội nhập của đất nước.

Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Áo có khoảng hơn 7.000 người sinh sống, làm việc và học tập, trong đó, gần 4.000 người gốc Việt đã nhập quốc tịch Áo. Bà con tập trung chủ yếu tại các thành phố như Vienna, Linz, Salzburg và Graz.

Với truyền thống cần cù, đoàn kết và tinh thần hội nhập cao, cộng đồng người Việt tại Áo luôn được chính quyền sở tại ghi nhận và đánh giá cao về những đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội địa phương./.

