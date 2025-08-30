Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam tại Brazil

Tối 28/8, tại thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã long trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tới dự buổi lễ có Đại sứ Laudemar Aguiar, Thứ trưởng phụ trách Xúc tiến thương mại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa (Bộ Ngoại giao Brazil); Đại sứ Philip Fox, Thứ trưởng phụ trách kinh tế và tài chính (Bộ Ngoại giao Brazil); Trung tướng Không quân Heraldo Luiz Rodrigues, Thứ trưởng phụ trách sản phẩm và công nghệ quốc phòng (Bộ Quốc phòng); ông Inácio Arruda, Thứ trưởng phụ trách Khoa học và công nghệ vì phát triển xã hội (Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo), kiêm Chủ tịch Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam (ABRAVIET); cùng 400 khách mời là đại diện các bộ, ngành, cơ quan, nghị viện Brazil, Đảng Cộng sản Brazil và Đảng Xã hội Chủ nghĩa Brazil.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 không chỉ khai sinh ra một quốc gia độc lập mà còn mở ra một kỷ nguyên mới về độc lập, tự do và hạnh phúc cho toàn dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và định hướng phát triển theo tư tưởng của Người, nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, giành độc lập, thống nhất đất nước và thực hiện thành công công cuộc Đổi mới toàn diện, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hòa bình, ổn định, thân thiện và năng động trên trường quốc tế.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và Brazil chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil/TTXVN phát)

Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh những thành tựu vượt bậc của Việt Nam trong suốt 80 năm qua. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, tàn phá bởi chiến tranh, sau gần 40 năm Đổi mới đã đạt mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 7,09% trong năm 2024, đưa quy mô nền kinh tế Việt Nam lên 476,3 tỷ USD, đứng thứ 33 trên thế giới.

Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia hàng đầu thế giới về quy mô thương mại quốc tế và nhóm 15 nước đang phát triển thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất thế giới với dòng vốn đạt hơn 24 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng tái tạo. GDP của Việt Nam đã tăng từ 6,47 tỷ USD năm 1990 lên hơn 476 tỷ USD năm 2024, và dự báo có thể đạt 500 tỷ USD trong năm nay.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng cho biết Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, tính đến tháng 5/2025, và có quan hệ Đối tác Chiến lượng Toàn diện với 13 quốc gia, đồng thời là thành viên của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực, có quan hệ thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam đặt ra các mục tiêu chiến lược là đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước - sẽ vươn lên hàng ngũ các quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định dù cách xa nửa vòng Trái Đất, Việt Nam và Brazil có những giá trị tương đồng về hòa bình, độc lập và phát triển. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào cuối năm 2024, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng.

Đại sứ cũng nhấn mạnh đến tiềm năng hợp tác mang tính bổ trợ giữa hai nước, với mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt ít nhất 15 tỷ USD vào năm 2030.

Đại sứ Bùi Văn Nghị tin tưởng rằng sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, được thể hiện qua các hoạt động giao lưu văn hóa và hợp tác thể thao, sẽ là nền tảng vững chắc để đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới.

Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Laudemar Aguiar, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil/TTXVN phát)

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Aguiar đánh giá cao ý nghĩa ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), trở thành biểu tượng của tinh thần kiên cường, tự quyết của các dân tộc trên thế giới.

Trong 80 năm qua, Việt Nam đã kiên định đi theo con đường phát triển để xây dựng một quốc gia hùng cường và thịnh vượng.

Đề cập tới chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Lula da Silva tới Việt Nam vào tháng 3 năm nay, Thứ trưởng Aguiar nhấn mạnh Tổng thống Lula ấn tượng sâu sắc với sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam và khẳng định Việt Nam hiện là đối tác chiến lược ưu tiên của Brazil tại Đông Nam Á.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt gần 8 tỷ USD vào năm ngoái và đang hướng tới mốc 15 tỷ USD vào năm 2030. Việc Brazil lần đầu tiên xuất khẩu thịt bò sang Việt Nam vào tháng 7 vừa qua phần nào thể hiện cam kết và nỗ lực phối hợp của hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức triển lãm giới thiệu những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành tựu nổi bật của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, ngoại giao và du lịch. Khách mời tham dự buổi lễ còn được thưởng thức những món ăn truyền thống đậm đà hương vị quê hương, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa trọn vẹn./.

