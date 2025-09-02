Người Việt tại Mỹ: Nửa vòng trái đất vẫn chung nhịp Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, Hà Nội bừng lên trong sắc đỏ của cờ hoa. Từ những con phố nhỏ đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi từng ghi dấu thời khắc thiêng liêng của dân tộc, khắp nơi đều rộn ràng trong không khí trọng đại. Tiếng trống, tiếng nhạc quân hành vang vọng, từng đoàn quân trong trang phục chỉnh tề bước đều qua khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình.

Cùng thời khắc ấy, cách quê hương nửa vòng trái đất, trong một căn hộ ấm cúng ở ngay sát thủ đô Washington (Mỹ), các gia đình trong “Xóm người Việt ở Arlington” cùng tụ họp theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh màn hình TV lớn là những lá cờ đỏ sao vàng được làm thủ công, như một lời nhắc nhở rằng đây không chỉ là buổi gặp gỡ đơn thuần, mà còn là dịp gắn kết tâm hồn xa xứ với Tổ quốc, cùng nhau ôn lại những cảm xúc thiêng liêng.

Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này, các thành viên trong xóm đã chia nhau tới các siêu thị để tìm mua giấy màu đỏ, màu vàng để về tự tay cắt và dán thành những lá cờ Tổ quốc.

Các thành viên trong nhóm chia sẻ họ đã rất hào hứng và phấn khởi vì được tự tay làm những lá cờ Tổ quốc đúng dịp Quốc khánh. Gia đình chủ nhà đã chuẩn bị một góc Việt Nam gồm những lá cờ đỏ sao vàng tự làm, sách báo về Bác Hồ và quê hương đất nước và quan hệ Việt-Mỹ.

Là một người con của cựu chiến binh và từng có thời gian sống trong doanh trại quân đội, anh Lê Thùy Dương luôn thấy xúc động và tự hào khi được xem những người chiến sỹ diễu binh.

Đồng bào Việt kiều theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Washington, anh Lê Thùy Dương cho biết khi cùng với các bạn bè, đồng nghiệp chứng kiến lễ diễu binh trên truyền hình, anh cảm thấy rất tự hào là người Việt và luôn nhắc nhở mình là một sợi dây kết nối giữa hai quốc gia, hai đất nước Mỹ và Việt Nam.

Anh Lê Thùy Dương bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới và phát triển, sớm trở thành một trong những nước công nghiệp phát triển và trở thành một trong những đối tác quan trọng của các quốc gia trên thế giới, đạt được thành công trong "kỷ nguyên vươn mình."

Khi tiếng Quốc ca vang lên qua màn hình, cả căn phòng bỗng chốc lặng đi. Trong ánh mắt họ là sự xúc động xen lẫn tự hào. Hình ảnh lá cờ trên màn hình hòa quyện cùng lá cờ tự làm như kết nối hai nửa không gian thành một.

Chị Vũ Tuyết Anh, hiện đang làm việc tại quận Fairfax thuộc tiểu bang Virginia (Mỹ) tâm sự: “Chúng tôi, những người con xa xứ quây quần cùng nhau. Ở đây, chúng tôi cùng nhau hướng về Quảng trường Ba Đình... với một lòng tự hào dân tộc, chúng tôi luôn mang trong tim tình yêu với đất Việt và luôn luôn có hai tiếng thiêng liêng Việt Nam ở trong tim.”

Chị Vũ Tuyết Anh bày tỏ tin tưởng đất nước Việt Nam với tinh thần đoàn kết dân tộc sẽ vươn mình trong kỷ nguyên mới để sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Góc trưng bày về Tổ quốc của kiều bào ở Washington (Mỹ). (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Chị cũng gửi lời chúc cho tất cả đồng bào Việt Nam dù ở nơi đâu cũng sẽ có thật nhiều sức khỏe, cùng nhau được xem và được tham dự buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh trang nghiêm với niềm tự hào dân tộc.

Không chỉ người lớn, những bạn trẻ cũng háo hức đón xem truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Nguyễn Duy Minh, sinh viên Đại học George Mason chuyên ngành phân tích kinh doanh, không giấu nổi sự xúc động khi được cùng gia đình ngồi quây quần hướng về Quốc khánh Việt Nam.

Nguyễn Duy Minh cho biết từ tối hôm trước, em đã cùng gia đình tự tay làm những lá cờ đỏ sao vàng để hôm nay mọi người cùng quây quần bên nhau. Ngoài xúc động, Duy Minh còn cảm thấy rất tự hào khi được làm một người con Việt Nam, cùng gia đình, hướng về quê hương, đất nước.

Những lời bộc bạch chân thành, giản dị của các thành viên “Xóm người Việt ở Arlington” làm nổi bật tình cảm sâu nặng với quê hương. Ai cũng muốn gửi gắm niềm tin vào một Việt Nam ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự kiện trọng đại ở Việt Nam, mà còn là sợi dây kết nối tình cảm, để cộng đồng người Việt xa quê cảm thấy mình vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc trong nhịp đập tự hào chung./.

Kiều bào tại Washington (Mỹ) cùng nhau theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

