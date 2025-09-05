Bầu cử Thủ tướng Thái Lan: Đảng Dân chủ quyết định bỏ phiếu trắng

Trang bangkokpost.com ngày 5/9 đưa tin, đảng Dân chủ trong liên minh cầm quyền với đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) tại Thái Lan cho biết họ đã quyết định rằng tất cả các nghị sỹ của đảng sẽ bỏ phiếu trắng trong cuộc bầu cử Thủ tướng vào cuối ngày.



Phó lãnh đạo đảng Dân chủ Pramual Pongthavaradet đã triệu tập một cuộc họp tại Quốc hội vào khoảng 9h30 sáng 5/9 để xác định lập trường của đảng này về cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới thay bà Paetongtarn Shinawatra đã bị bãi nhiệm.

Ông cho biết sau các cuộc thảo luận, đảng Dân chủ đã đạt được sự đồng thuận rằng các nghị sỹ của đảng sẽ “bỏ phiếu trắng” trong cuộc bầu cử Thủ tướng thứ 32 của đất nước.



Trước đó, Chủ tịch Quốc hội, cũng là Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha đã lên lịch bỏ phiếu bầu Thủ tướng vào ngày 5/9 sau khi dự thảo sắc lệnh hoàng gia nhằm giải tán Hạ viện bị bác bỏ.

Điều này đã mở đường cho việc bầu chọn Thủ tướng mới, với lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) Anutin Charnvivakul sẵn sàng được bầu làm Thủ tướng. Đối thủ của đảng này là Pheu Thai, đề cử ông Chaikasem Nitisiri, cựu Bộ trưởng Tư pháp (nhiệm kỳ 2013-2014)./.

