Thế giới

ASEAN

Quốc hội Thái Lan ấn định ngày bầu cử Thủ tướng mới

Hạ viện Thái Lan đã công bố nội dung chương trình nghị sự cho phiên họp vào ngày 5/9, với nội dung khẩn cấp  trong chương trình là: phê chuẩn một người phù hợp để bổ nhiệm làm Thủ tướng.

Phạm Hải
Quốc hội Thái Lan. (Nguồn: TTXVN)
Quốc hội Thái Lan. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 3/9, Quốc hội Thái Lan thông báo sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt vào ngày 5/9 tới để bầu Thủ tướng mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trang web của Văn phòng Thư ký Hạ viện Thái Lan đã công bố nội dung chương trình nghị sự cho phiên họp của Hạ viện vào ngày 5/9, với nội dung khẩn cấp thứ 8 trong chương trình nghị sự là: xem xét và phê chuẩn một người phù hợp để bổ nhiệm làm Thủ tướng, theo Điều 159 của Hiến pháp Vương quốc Thái Lan.

Trước đó cùng ngày, ông Natthaphong Ruangpanyawut, lãnh đạo đảng Nhân dân (PP), đảng đối lập lớn nhất tại Hạ viện Thái Lan, tuyên bố quyết định của đảng PP ủng hộ lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng, cùng với 3 điều kiện, trong đó có yêu cầu phải giải tán Quốc hội trong 4 tháng kể từ tuyên bố chính sách của ông trước Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc hội Thái Lan #Thủ tướng Thái Lan #Thái Lan Thái Lan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Prabowo Subianto. (Nguồn: TTXVN)

Indonesia nỗ lực xoa dịu căng thẳng xã hội

Chính phủ Indonesia thông báo thành lập Hội đồng Phúc lợi Lao động và Lực lượng Đặc nhiệm Phòng ngừa sa thải nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đồng thời bảo vệ quyền lợi người lao động.