Lào xác định rõ lộ trình phát triển đất nước hướng đến 100 năm thành lập Đảng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, dự kiến diễn ra từ ngày 6-8/1, sẽ xác định rõ mục tiêu phát triển đất nước trong 5 năm tới và hướng đến 100 năm ngày thành lập Đảng.

Đó là khẳng định của Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphan Pheuinhavong.

Ông Khamphan Pheuinhavong cho biết để thực hiện mục tiêu hướng đến 100 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nước này sẽ tập trung triển khai thực hiện Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 của Đảng, trong đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu và 11 chính sách lớn.

Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã xác định rõ lộ trình phát triển đất nước đến năm 2055, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, với mục tiêu phấn đấu xây dựng đất nước trở thành quốc gia phát triển có thu nhập trung bình cao, từng bước tiệm cận nhóm quốc gia có thu nhập cao.

Theo ông Khamphan Pheuinhavong, 11 chính sách lớn trong Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gồm Chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ;

Chính sách, giải pháp thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số hóa; Chính sách bảo vệ, phục hồi môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Chính sách phát triển văn hóa-xã hội;

Chính sách phát triển con người Lào theo định hướng xây dựng con người mới-xã hội chủ nghĩa; Chính sách xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội;

Chính sách đối ngoại theo đường lối đối ngoại của Đảng; Chính sách xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Chính sách xây dựng Nhà nước pháp quyền dân chủ nhân dân, quản lý xã hội bằng pháp luật;

Chính sách củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; và Chính sách không ngừng mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân tham gia tổ chức thực hiện, dân giám sát và dân thụ hưởng một cách công bằng, chính đáng.

Về mục tiêu phát triển đất nước Lào trong 5 năm tới, ông Khamphan Pheuinhavong cho biết bên cạnh 11 chính sách lớn đã được xác định rõ trong Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng đã đề ra các mục tiêu phấn đấu trong 5 năm tới trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, về kinh tế, Lào phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân trong 5 năm đạt từ 6%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 3.104 USD;

Về tài chính, Lào phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 554.400 tỷ Kip (25,2 tỷ USD), tương đương từ 20,95% GDP trở lên; giảm nợ công xuống mức khoảng 70% GDP.

Về tiền tệ, Lào sẽ kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 5% (biên độ dao động +-2%) và dự trữ ngoại hối bảo đảm đủ nhập khẩu từ 5 tháng trở lên.

Về đầu tư, Lào sẽ phấn đấu huy động tổng vốn đầu tư đạt 636.178 tỷ Kip, tương đương từ 24% GDP trở lên.

Ngoài ra, trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 10 của Lào cũng đã xác định 6 mục tiêu trọng tâm và 26 chương trình, kế hoạch hành động trọng điểm. Sáu mục tiêu trọng tâm tập trung vào các lĩnh vực như tập trung phát triển kinh tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm chủ và ứng dụng công nghệ hiện đại; nâng cao đời sống nhân dân, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, từng bước giảm nghèo bền vững; bảo vệ, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và các loại thiên tai; tăng cường kết nối, hội nhập sâu rộng, hiệu quả với khu vực và thế giới; và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của Nhà nước./.

