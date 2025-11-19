Xã hội

Quảng Trị: Chìm đò trên sông Gianh, một người bị sóng cuốn mất tích

Ông Phạm Hồng (sinh năm 1961) và vợ là bà Mai Thị Thịnh đi thả lưới trên sông Gianh, không may đò bị sóng đánh chìm, bà Thịnh may mắn bơi được vào bờ còn ông Hồng bị sóng cuốn mất tích.

Nguyên Linh
Sông Gianh. (Nguồn: TTXVN)
Tối 19/11, ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị), cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một ngư dân mất tích do chìm đò trên sông Gianh.

Trước đó, chiều cùng ngày, ông Phạm Hồng (sinh năm 1961) và vợ là bà Mai Thị Thịnh (trú tại thôn Cồn Sẻ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) đi thả lưới trên sông Gianh.

Khi qua đoạn sông thuộc Tổ dân phố Cồn Két, phường Bắc Gianh, chiếc đò bị sóng đánh chìm.

Bà Thịnh may mắn bơi được vào bờ, còn ông Hồng bị sóng cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền phường Bắc Gianh đã huy động khoảng 100 người gồm lực lượng công an, quân sự, biên phòng; lực lượng cứu nạn cứu hộ và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc tuyến sông Gianh.

Sáu chiếc thuyền được bố trí để rà soát mặt nước và khu vực hai bên bờ sông nhằm sớm tìm thấy người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chìm đò #Sông Gianh #Người mất tích
