Gia Lai: Tìm thấy thi thể thuyền trưởng trong vụ tàu cá bị đâm chìm trên biển

Ngày 6/10, báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, tàu cá QNg 95046-TS (hành nghề lặn) do ông Đào Nhật Quỳnh (sinh năm 1981), trú tại tỉnh Quãng Ngãi làm thuyền trưởng, đã ra khu vực tàu bị nạn tìm kiếm.

Đến 11 giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Trần Út (thuyền trưởng tàu cá báo động 83019-TS) tại vị trí tàu chìm. Phương tiện đang đưa nạn nhân vào bờ.

Trước đó, ngày 5/10, tàu cá báo động 95869-TS đã chở 10 thuyền viên của phương tiện báo động 83019-TS về đến Trạm kiểm soát Biên phòng Cà Ná (thuộc Đồn Biên phòng Cà Ná, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) an toàn. Đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, động viên, thăm khám sức khỏe; 10 thuyền viên sức khỏe ổn định.

Ông Phạm Tới, đại diện ngư dân bị nạn trên tàu cho biết, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4/10, phương tiện báo động 83019-TS đang trong quá trình khai thác thủy sản ở khu vực Nam Biển Đông thuộc vùng biển Lâm Đồng (tọa độ 11°03'49"N - 108°56'57"E) thì bị tàu hàng chưa rõ số hiệu tông.

Ông Nguyễn Trần Út (thuyền trưởng) đã phát tín hiệu thông báo và cầu cứu cho các phương tiện gần đó để tiến hành ứng cứu, đến khoảng 23 giờ 15 phút thì tàu cá BV 95869-TS do ông Nguyễn Văn Tạo (sinh năm 1989, trú tại thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) tiến hành cứu vớt.

Đến khoảng 23 giờ 50 phút ngày 4/10 đã tìm thấy 10 thuyền viên nhưng chưa tìm thấy ông Nguyễn Trần Út. Sau đó, thuyền ông Tạo đưa 10 thuyền viên này vào bờ.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, ngày 4/10, khi hoạt động cách cửa biển Cà Ná khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá báo động 83019-TS do ông Nguyễn Trần Út làm thuyền trưởng bị tàu chở dầu có tên MS FAVOR hành trình theo hướng Nam-Bắc đâm. Lúc này trên tàu có 11 ngư dân. Cú đâm mạnh khiến 11 người và tàu bị chìm. Rất may có tàu gần đó vớt được 10 người. Riêng thuyền trưởng Út bị mất tích./.

