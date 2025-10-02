Quảng Trị: Phát hiện thêm nạn nhân vụ chìm hai tàu cá ở cửa biển sông Gianh

Sáng 2/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm một nạn nhân trong vụ chìm hai tàu cá xảy ra tối 28/9 tại khu vực cửa biển sông Gianh.

Rạng sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Roòn nhận được tin báo của người dân về một thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch, cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn khoảng 800m về phía Nam.

Ngay sau đó, đơn vị đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương, công an xã và Viện Kiểm sát phối hợp xử lý.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1989, quê ở Tân Kỳ, Nghệ An, thợ máy tàu BV-92756 TS.

Thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, ngày 30/9, ba thuyền viên khác của tàu BV-92756 TS đã được tìm thấy tại vùng biển xã Bắc Trạch gồm: Trần Hoàng Thọ (sinh năm 1984, phường Rạch Giá, An Giang), Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1994, xã Lai Vung, Đồng Tháp) và Nguyễn Tiến Sỹ (sinh năm 1986, xã Diễn Châu, Nghệ An).

Lực lượng cứu hộ đã kết thúc việc trục vớt tàu BV-92756 TS, tuy nhiên không còn thuyền viên nào bên trong tàu.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết việc thi thể trôi dạt ra phía Bắc Quảng Trị đúng như nhận định ban đầu.

Ông nhấn mạnh cần phân tích, đánh giá kỹ dòng hải lưu và hướng gió để điều chỉnh phương án tìm kiếm một cách chặt chẽ, quyết liệt hơn, đồng thời duy trì và mở rộng phạm vi tìm kiếm ngư dân mất tích ra phía Bắc, khu vực xảy ra vụ chìm hai tàu cá.

Để tăng cường tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng và phương tiện tại chỗ. Trên biển, tàu của Hải đội Dân quân thường trực và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 tham gia phối hợp tìm kiếm.

Ngoài ra, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng bộ đội thường trực, biên phòng, công an, dân quân cơ động cùng nhiều phương tiện khác cũng tham gia tìm kiếm ven bờ.

Phạm vi cứu hộ, cứu nạn được triển khai rộng khắp tại khu vực Cảng Gianh, Cảng Cửa Việt, các vùng biển ven các xã và đặc khu Cồn Cỏ, nhằm sớm đưa các thuyền viên còn mất tích về đất liền, đảm bảo an toàn và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trước đó, tối 28/9, hai tàu cá mang số hiệu BV-92756 TS và BV-92754 TS, chở tổng cộng 13 thuyền viên đang neo đậu tránh bão tại khu vực cầu Gianh thì bất ngờ đứt neo và bị sóng lớn cuốn chìm.

Trong số các thuyền viên, 4 người may mắn bơi vào bờ an toàn, 4 người tử vong và 5 người còn lại mất tích./.

