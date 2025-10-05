Gia Lai: Tàu cá bị tàu chở dầu tông chìm ngoài khơi, thuyền trưởng mất tích

Ngày 5/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã có công văn số 1258/BC-BCH về việc tàu cá bị tông chìm trên biển.

Thời điểm bị tông trên tàu có 11 thuyền viên.

Tàu cá bị tông chìm mang số hiệu BĐ 83019-TS, dài 22,6m, công suất 800CV, hành nghề mành chụp, do ông Nguyễn Trần Út (Sinh năm 1976, trú thôn An Quang Tây, xã Đề Gi) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Tàu cá xuất bến vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 4/10, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cà Ná (thuộc Bộ đội Biên Phòng Khánh Hòa).

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi hoạt động cách cửa biển Cà Ná khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam thì bị tàu chở dầu có tên MS FAVOR hành trình theo hướng Nam-Bắc tông.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tàu cá BĐ 83019-TS phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp và được tàu cá BV 95869-TS do ông Nguyễn Văn Tạo (Sinh năm 1989, trú xã Cát Tiến) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó tiếp cận, cứu 10/11 thuyền viên. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Trần Út mất tích, nhận định có thể đang mắc kẹt trong cabin tàu.

Hiện tàu cá BV 95869-TS đang trên đường đưa 10 thuyền viên gặp nạn về cảng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa). Trong khi đó, tàu cá BĐ 83019-TS bị chìm hoàn toàn và mất kết nối giám sát hành trình.

Qua trao đổi với ông Nguyễn Hùng (Sinh năm 1990), thuyền trưởng tàu cá BĐ 93966-TS ở gần tàu cá bị tàu chở dầu tông, cho biết sau khi tông tàu cá BĐ 83019-TS thì tàu chở dầu vẫn tiếp tục hành trình mà không tổ chức cứu nạn, tìm kiếm tàu cá BĐ 83019-TS.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra hệ thống định vị AIS của tàu cá, xác định vị trí của tàu bị nạn và các tàu cá lân cận để tiếp tục tìm kiếm thuyền trưởng bị mất tích còn lại.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã liên lạc với 6 tàu đang hoạt động gần khu vực này để tiếp tục tìm kiếm.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực II, IV điều động phương tiện tìm kiếm, cứu nạn phương tiện, ngư dân mất tích còn lại; đồng thời, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo, trao đổi, đề nghị Cục Hàng hải (Bộ Xây dựng) chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải các tỉnh nắm thông tin liên quan tàu chở dầu đang hành trình để phối hợp giải quyết./.

