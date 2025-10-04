Cà Mau: Kịp thời cứu hộ tàu cá bị sóng đánh chìm gần đảo Hòn Chuối

Sáng 4/10, Thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đã cử nhiều cán bộ, chiến sỹ và phương tiện hỗ trợ lai dắt, trục vớt tàu cá bị chìm trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 30/9, Đồn Biên phòng Hòn Chuối nhận được tin báo của ông Hồ Văn Nhỏ (sinh năm 1972, ngụ xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) là chủ tàu cá BT 93185 TS, do ông Huỳnh Thái Bảo (sinh năm 1989, ngụ xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng, đi trên tàu có thêm 2 thuyền viên, hành nghề lưới kéo.

Tàu cá xuất bến ra cửa biển Sông Đốc (xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) vào lúc 17 giờ ngày 29/9, đến 3 giờ 30 phút ngày 30/10 khi đang hoạt động cách đảo Hòn Chuối khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam thì bị sóng đánh chìm.

Lúc này, tàu cá BT 92637 TS khi đang hoạt động gần đó đã kịp thời cứu vớt các thuyền viên lên tàu an toàn.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã cử 10 cán bộ, chiến sỹ, sử dụng phương tiện của đơn vị và trưng dụng tàu cá CM 02850 TS của ông Lê Văn Cắt (sinh năm 1986, ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) lập tức ra biển ứng cứu.

Tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên công tác cứu hộ, lai dắt tàu cá bị nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Sau nhiều ngày tham gia ứng cứu, đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3/10, tàu cá gặp nạn đã được lai dắt vào đến đảo Hòn Chuối. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 400 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Hòn Chuối và ngư dân đang hỗ trợ tàu cá bị nạn khắc phục hậu quả, lai dắt vào bờ./.

