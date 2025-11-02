Cà Mau: Kịp thời cứu hai thuyền viên bị chìm tàu trên biển

Chiều 2/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Khánh Hội (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị vừa cứu vớt kịp thời 2 thuyền viên bị chìm tàu trên biển.

Trước đó, lúc 14 giờ 45 phút, ngày 2/11/2025, Đồn Biên phòng Khánh Hội nhận được tin báo, tàu cá CM-05144-TS do ông Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1964, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) làm chủ, giao cho ông Nguyễn Minh Vương (sinh năm 1985, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới rê, xuất bến qua cửa Đá Bạc để ra biển hoạt động vào sáng 2/11, cùng đi trên tàu có thêm 1 thuyền viên.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi thuyền trưởng đang điều khiển tàu cá vào cửa Kinh Hội (xã Khánh Lâm, Cà Mau) để tránh trú, bất ngờ gặp sóng to, gió lớn, làm tàu cá bị phá nước làm chìm tại khu vực cách cửa biển Kinh Hội khoảng 2 hải lý về hướng Tây Nam.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Khánh Hội đã huy động tàu kéo của ông Võ Văn Huệ Quang (ấp 3, xã Khánh Lâm) cùng 1 ngư dân và cử 6 cán bộ, chiến sĩ lập tức ra biển cứu nạn.

Đến 15 giờ 30 phút, tổ cứu nạn đã tiếp cận được khu vực tàu chìm và cứu vớt 2 thuyền viên đưa lên tàu vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên tàu cá CM-05144-TS chưa được trục vớt.

Hiện tình hình sức khỏe của 2 ngư dân đã ổn định, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 150 triệu đồng./.

