Kiên Giang: Bắt tạm giam các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, đã tống đạt Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Ngô Thị Kiếm (sinh năm 1971, ngụ tại tổ 10, ấp 6 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đơn vị nhận được hàng chục lá đơn của người dân ở ấp 6 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên tố cáo và yêu cầu khởi tố bà Ngô Thị Kiếm vì cho rằng bà này lập các dây "hụi ma" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo đơn tố cáo của bà Trần Thị Hiền, bà đã tham gia 7 dây hụi do bà Kiếm làm chủ, với số tiền bà Kiếm nợ là trên 1,7 tỷ đồng. Ngày 29/12/2022, bà Kiếm tuyên bố bể hụi và bỏ đi khỏi địa phương. Nay bà Kiếm đã trở về nhưng nói không có tiền trả. Số tiền hơn 1,7 tỷ đồng bà Hiền dành dụm được từ nghề nuôi sò trong nhiều năm nay có nguy cơ mất trắng, còn bà Kiếm trở về sinh sống bình thường nhưng chưa bị pháp luật trừng phạt.

Tương tự, bà Trần Thị Bích cũng tham gia 4 dây hụi do bà Kiếm làm chủ với số tiền trên 400 triệu đồng; ngoài ra còn cho bà Kiếm vay 200 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thắng tham gia 3 dây hụi, nhưng bị nợ số tiền ít hơn, khoảng 75 triệu đồng.

Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Giồng Riềng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Út Nhỏ (sinh năm 1990, ngụ ấp Bến Nhứt, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào cuối năm 2023, bà N.T.M.D (sinh năm 1958, ngụ tại xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng) đã liên hệ và thỏa thuận với Trần Văn Út Nhỏ để nhờ "chạy án" cho con trai mình là N.H.N. (trước đó N. đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Giồng Riềng khởi tố và tạm giam để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy).

Nhỏ đồng ý và cam kết sẽ giúp con bà N.T.M.D. không bị tạm giam hoặc phải ở tù. Tuy nhiên, sau nhiều lần bà N.T.M.D. đưa tiền cho Nhỏ với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng, con trai bà vẫn bị Tòa án Nhân dân huyện tuyên phạt 2 năm tù.

Biết bị Nhỏ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà D. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc./.

