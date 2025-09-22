Khởi tố, bắt tam giam 2 đối tượng có hành vi chống phá trên không gian mạng

Ngày 22/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh), ngày 21/9, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1976, trú tại tổ Phú Xá 2, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Công Hợp (sinh năm 1950, trú tại xóm Đồng Hương, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Cả hai đối tượng này đã từng có tiền án, tiền sự với những tội danh khác nhau.

Khi hết thời hạn án phạt tù trở về cộng đồng, mặc dù được chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ tái hòa nhập song cả hai vẫn có những hành vi chống phá trên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

